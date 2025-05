"Daher kommt also die gelbe Farbe" - Assassin's Creed Shadows-Spieler finden legendären NPC, ohne den wir beim Klettern schnell mal aufgeschmissen sind

Nun ist es aus mit der gelben Farbe. Spieler*innen müssen nun sehr stark sein.

Es kann eine Herausforderung sein, in modernen Videospielen zu navigieren. Alles sieht immer realistischer aus und so kommt doch häufiger die Frage auf: Kann ich da jetzt klettern oder nicht?

Zum Glück gibt es seit Jahren einen einsamen Helden, der uns mit gelber Farbe zur Seite steht, um uns den richtigen Weg zu weisen. Egal, ob schwierige Kletter-Sequenzen, zerstörbare Kisten oder benutzbare Leitern: Er war für uns da.

Nun hat er aber in Assassin's Creed Shadows trauriges Ende gefunden.

Auch im feudalen Japan war der einsame Held der gelben Farbe unterwegs. Dort hilft er Naoe selbstlos bei der Navigation durch die versteckten Pfade. Unter Einsatz seines Lebens. Doch dies wurde ihm zum Verhängnis, wie nun auf Reddit entdeckt wurde.

Der Nachruf kommt vom User matlai17:

RIP für die Person, die die Wege für die versteckten Pfade Quests mit gelber Farbe markiert hat, damit Leute wie Naoe sie leichter abschließen können. Schande über alle, die sich über die gelbe Farbe beschwert haben, obwohl dieser Held sein Leben geopfert hat, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Habe diese Person am Ende des Pfads der Weisheit gefunden. Bin neugierig, ob sie sonst noch jemand bemerkt hat.

Viele User sind bestürzt und betrauern den Tod der Legende, die sie in vielen Spielen angeleitet hat. Reddit-User crangertagert spricht uns wohl allen aus der Seele:

Endlich wurde die Person gefunden, die in Spielen alles gelb anmalt. Ruhe in Frieden, Legende.

Auch wir sind bestürzt, trösten uns aber damit, dass der unbekannte Maler immerhin bei dem starb, was er liebte.

Ein verkannter Held

Doch nicht alle werden bei dem Tod des Malers trauern. Viele Spieler*innen verwünschten den Pastell-Liebhaber schon in seinen Auftritten in Spielen wie God of War, Resident Evil 4 Remake oder Final Fantasy 7 Rebirth.

Er würde Spiele zu einfach machen. Er würde die Atmosphäre zerstören. Der Maler hatte viele Feinde.

Selbst Ubisoft wollte erst diesem Helden der Neuzeit entsagen, musste sich dann jedoch dagegen entscheiden. Denn ohne seine Führung waren Spieler*innen einfach verloren.

So gedenken wir dem Meister der sonnenfarbenen Führung und hoffen, dass jemand den Pinsel übernimmt. Denn sonst sind wir an der nächsten Kletterwand aufgeschmissen.

Was haltet ihr von gelber Farbe in Spielen?