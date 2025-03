Assassin's Creed Shadows hat einen richtig coolen Bug, den ich als Feature will - und der Tsushima-Fans bekannt vorkommen dürfte

Die Filter des Fotomodus könnten so viel mehr sein.

Als ich für meinen Test Assassin’s Creed Shadows rauf und runterspielte, verbrachte ich unweigerlich viel Zeit im Fotomodus. Nicht nur, weil ich den schlicht ausprobieren musste und damit gleichzeitig gute Screenshots machen konnte, ich bin generell ein großer Fan dieses Features. Dass mich nach einer langen Fotosession dann aber ein Bug “plagte”, den ich gar nicht mehr loswerden wollte, hatte ich so nicht erwartet.

Ist das ein Bug oder ein Feature?

Assassin’s Creed Shadows ist für seine Größe ein technisch überaus rundes Spiel. Ganz frei von technischen Problemen ist es aber nicht, was sich bei mir eindrucksvoll im Fotomodus zeigte.

Als ich eine Szene, in der Yasuke von Schmetterlingen umringt war, festhalten wollte, sponn plötzlich der Tinte-FX-Filter herum. Ich versuchte, andere Filter einzustellen, aber nichts passierte. Yasuke bliebt im Tinte-Modus, der die Welt in eine Art gezeichnete Sepia-Optik hüllt, in der Charaktere grau skizziert sind und Blut selektiv im kräftigen Rot hervorsticht.

Auch als ich den Fotomodus verließ, änderte sich nichts – außer, dass ich den Bug plötzlich gar nicht mehr loswerden wollte. Denn ich konnte ganz normal mit Yasuke spielen und beispielsweise Gegner bekämpfen, während der Filter weiter seine Arbeit tat. Und das sah verdammt stilisch aus, ähnlich wie der Korusawa-Modus in Ghost of Tsushima.

Shadows sollte sich ein Beispiel an Ghost of Tsushima nehmen

Als ich mit dem aktivierten Tinte-Filter einfach so weiterspielen konnte, kam mir als Fan von Ghost of Tsushima direkt der Kurosawa-Modus in den Sinn, der eine Hommage an den legendären Regisseur Akira Kurosawa (Die Sieben Samurai) ist.

Der Kurosawa-Modus unterscheidet sich mit seiner Schwarz-Weiß-Optik und japanischen Dialogen zwar etwas von meiner verbuggten Shadows-Erfahrung, ließ in mir aber sofort den Wunsch aufkommen, dass Ubisoft es damit Ghost of Tsushima gleich tun sollte.

Der Tinte- sowie der normale Schwarz-Weiß-Filter sollten als spielbarer Grafik-Modus bereitstehen. Für noch mehr Kurosawa-Flair müssten wir dann nur noch den immersiven Modus, der in Shadows die japanische Tonspur (samt deutscher Untertitel) aktiviert, einstellen, und schon fühlt sich Shadows viel mehr wie ein traditioneller Samurai-Film an.

Gut, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn ein paar Handgriffe müsste Ubisoft noch tätigen, da die Filter natürlich nicht für den aktiven Spielmodus optimiert sind.

Die Charaktere und Objekte bräuchten etwas mehr Nuancen, damit wir auch dauerhaft Details wie Rüstungstexturen und Gesichtszüge erkennen könnten. Auf der Map erkannte ich durch den Filter außerdem nur die Symbole, aber nichts von der eigentlichen Welt.

Aber auch wenn der Tinte-Filter noch nicht perfekt optimiert ist, bin ich mit dieser Meinung nicht alleine. Auf Reddit berichten nämlich einige Spieler*innen davon, dass der Tinte-Filter-Bug nach einem Attentat auf ein Questziel bei ihnen aufgetreten sei. Die Attentate auf besondere Ziele zählen neben den Spezialangriffen ebenfalls zu den Momenten, in denen der Filter kurzzeitig aktiviert wird und wohl ab und an für den gleichen Bug anfällig ist.

Aber was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch wünschen, dass AC Shadows uns Filter auch im aktiven Modus einstellen lässt – eventuell, um einen Kurosawa-Modus nachzustellen?