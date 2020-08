Ghost of Tsushima: So stark ähnelt das Spiel einem Kurosawa-Film

Der 1988 verstorbene Film-Regisseur Akira Kurosawa ist bekannt durch Filme wie "Die sieben Samurai", "Ran" oder "Yojimbo, der Leibwächter". Seine Filme strotzen nur so vor Bildgewalt, denn er selbst war Maler und erstellte die Storyboards seiner Filme als Kunstwerke. Kurosawa inszenierte viele seiner Geschichten als Schwarz-Weiß-Filme.

Sucker Punchs erfolgreiches Action-Adventure Ghost of Tsushima nimmt sich die Werke des Regisseurs zum Vorbild und bietet sogar einen Schwarz-Weiß-Modus an, durch welchen das Spiel ähnlich wie ein Kurosawa-Film erscheint.

Erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen Film und Spiel

Offensichtliche Inspirationen: Wie ähnlich sich Filme und Spiel wirklich sind, zeigt ein sehr interessantes Video. Reddit-User Andrefq99 nahm einige Szenen aus Ghost of Tsushima, die so ähnlich auch in Filmen von Akira Kurosawa vorkommen und stellt diese dann einander gegenüber.

Es ist erstaunlich, welche Ähnlichkeiten sich dabei herausstellen, beispielsweise bei den Duellen zwischen Samurai, wie besiegte Gegner sterben oder auch einfach nur manche atmosphärischen Orte in den Landschaften.

Spielt im Kurosawa-Modus: Möchtet ihr Ghost of Tsushima auch wie einen Film von Akira Kurosawa erleben, dann stellt in den Optionen des Spiels den Kurosawa-Modus ein. Schon spielt ihr wie in einem Schwarz-Weiß-Film, was sofort eine andere Atmosphäre erschafft.

Wie nah Ghost of Tsushima in diesem Modus den Filmen des Kult-Regisseurs wirklich kommt, könnt ihr dann für euch entscheiden.

Habt ihr schon den Kurosawa-Modus in Ghost of Tsushima ausprobiert? Kommt er eurer Meinung nach den Filmen des Regisseurs nahe?