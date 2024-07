Assassin’s Creed Shadows bringt coolen Stealth-Takedown aus Assassin's Creed 3 zurück und so sieht der Move aus

In Assassin's Creed Shadows führt Kunoichi Naoe einen Stealth-Takedown aus, der langjährigen AC-Fans bekannt vorkommen könnte.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 30. August und bringt mit Kunoichi Naoe und Samurai Yasuke direkt zwei spielbare Charaktere an den Start. Während ihr als Yasuke vor allem mit eurer Stärke drauflos kloppen könnt, agiert Naoe lieber aus dem Schatten. Deswegen bekommt sie auch eigene Stealth-Takedowns, von denen euch einer bekannt vorkommen könnte.

Naoe verwendet gestrichenen Stealth-Takedown aus Assassin’s Creed 3

Auf Reddit beweist “BrunoHM“ ein Auge für’s Detail und teilt einen Clip, der einen gestrichenen Takedown aus Assassin’s Creed 3 mit einer Szene aus AC Shadows vergleicht. Schaut euch die beiden Animationen am besten direkt selbst an:

In beiden Fällen springt der Charakter mit den Füßen voran in den Rücken eines Gegners, knockt ihn dadurch zu Boden und geht nach einer eleganten Vorwärtsrolle direkt weiter.

Der Takedown wurde für Assassin’s Creed 3 in einer Demo an der PAX East im Jahr 2012 gezeigt, hat es letztendlich jedoch nie ins fertige Spiel geschafft. In Assassin’s Creed Shadows führt Naoe den Takedown hingegen in einem der neueren Gameplay-Trailer aus.

In diesem 13-minütigen Gameplay-Trailer von der Ubisoft Forward könnt ihr Yasuke und Naoe in Action sehen:

13:11 13 Minuten Gameplay aus Assassin's Creed Shadows: Japan sieht prächtig aus!

Die Community staunt über den Fund von “BrunoHM“ – schließlich beweist er ein präzises Auge fürs Detail im Vergleich zweier Szenen, die zusammengenommen keine zehn Sekunden dauern.

Gleichzeitig entstehen Diskussionen über wiederverwendete Animationen. Viele Fans freuen sich darüber und wünschen sich wie “Uroboros1097“, dass die Entwickler*innen mehr Animationen aus älteren Spielen benutzen.

Andere Mitglieder halten fest, dass die Animation wahrscheinlich nicht direkt wiederverwendet wurde, sondern eher nachgebaut. “squaredspekz“ schreibt, dass es bei anderen Entwickler*innen, einem anderem Studio und einer über zehn Jahre alten Animation wohl kaum dieselbe sein würde.

Außerdem bemerkt die Community weitere Animationen, die in mehreren Spielen zu finden sind. “InjusticeJosh“ könne damit leben, vor allem weil solche ‘wiederverwendeten‘ Takedowns als ideale Easter Eggs für Fans dienen. Und bei diesem spezifischen Stealth-Takedown wollen wir nochmals festhalten, dass die Animation es nicht einmal ins fertige Assassin’s Creed 3 geschafft hat.

Ist das Wiederverwenden von Animationen über mehrere Spiele hinweg für euch akzeptabel oder ein No-Go?