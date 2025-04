Assassin's Creed Shadows enthüllt kostenlose neue Inhalte: Quests, Verbündeter, New Game Plus und mehr

Ubisoft hat neue Inhalte samt grober Termine bekanntgegeben.

Ubisoft wird Assassin's Creed Shadows noch viele Monate nach Release sowohl um kostenlose, als auch um kostenpflichtige Inhalte erweitern – erst recht, nachdem sich das Spiel als großer Erfolg erwiesen hat. Erste neue Inhalte wie der Story-DLC "Die Klauen von Awaji" sind schon länger bekannt, jetzt hat Ubisoft sich weiter in die Karten schauen lassen.

AC Shadows Roadmap: Diese Inhalte und Verbesserungen erwarten uns in den nächsten Monaten

Die neuen Inhalte und Verbesserungen werden Stück für Stück veröffentlicht. Die Roadmap verrät allerdingsnur grobe Release-Zeiträume, genaue Termine kennen wir noch nicht.

Anfang Mai: Unter anderem die kostenlose Quest "Das Werk des Luis Frois".

Unter anderem die kostenlose Quest "Das Werk des Luis Frois". Ende Mai: Große Aktualisierung des Parkour-Systems und Fotomodus (alles kostenlos). Außerdem erwartet uns eine "spezielle Kollaboration".

Große Aktualisierung des Parkour-Systems und Fotomodus (alles kostenlos). Außerdem erwartet uns eine "spezielle Kollaboration". Juni: Weitere kostenlose Quest-Inhalte, die auch einen neuen Verbündeten einführen. Kopfbedeckungen lassen sich zudem dauerhaft aktivieren.

Weitere kostenlose Quest-Inhalte, die auch einen neuen Verbündeten einführen. Kopfbedeckungen lassen sich zudem dauerhaft aktivieren. Zu einem späteren Zeitpunkt: New Game Plus, mehr Story-Inhalte, neue Belohnungen und andere kostenlose Inhalte. 1. kostenpflichtiger Story-DLC "Die Klauen von Awaji"



Die gesamte Roadmap mit allen Inhalten könnt ihr hier noch einmal einsehen (und ggf. vergrößert darstellen):

Mit dabei sind also "ein neuer Verbündeter, Fähigkeiten, Aktivitäten und zusätzliche Hintergrundgeschichte, die das Spiel dauerhaft beeinflussen werden". Aber auch der von vielen gewünschte New Game Plus-Modus kommt endlich in den nächsten Monaten, genauso wie die Möglichkeit, die Kopfbedeckung von Naoe und Yasuke in Zwischensequenzen anzuzeigen.

Ubisoft will zudem Verbesserungen auf Grundlage des bisherigen Community-Feedbacks liefern – was auch immer das im Detail sein mag.

Zu den neuen Inhalten gibt es auch einen Trailer:

4:21 Assassin's Creed Shadows: Einen Monat nach dem Launch kündigt Ubisoft neue Quests und Inhalte an

Release-Termin für Awaji-DLC bleibt weiter unbekannt

Wer Assassin's Creed Shadows bereits durchgespielt hat und sehnlichst auf den New Game Plus-Modus sowie den ersten Story-DLC wartet, muss sich weiter auf unbestimmte Zeit gedulden. Durch die Roadmap wissen wir zwar nun, dass es bis Juni nichts mit dem Modus und der Erweiterung wird, aber wir können auch nicht davon ausgehen, dass diese Inhalte dann direkt im Juli aufschlagen.

Ein Release im Sommer ist dennoch gut denkbar. Das lässt nicht nur die Abfolge der neuen Roadmap vermuten, auch dürfte Ubisoft sich damit aus Marketinggründen nicht viel länger Zeit lassen. Wir erwarten spätestens Ende August, und damit passend zur gamescom, einen Release. Das sind und bleiben vorerst aber nur Spekulationen unsererseits.

Was sagt ihr zu den neuen Inhalten, die uns die nächsten Monate erwarten? Womit habt ihr nicht gerechnet und worüber freut ich euch besonders?