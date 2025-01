Assassin's Creed Shadows-DLC: Release, Story und neue Inhalte zur 'Die Klauen von Awaji'-Erweiterung

Hier sind alle wichtigen Infos zum ersten DLC zu Assassin's Creed Shadows.

Am 20. März 2025 erscheint mit Assassin's Creed Shadows der nächste Rollenspiel-Teil der Ubisoft-Reihe. Wie schon die Ableger davor wird das Spiel auch durch größere DLCs erweitert. Der erste DLC hört auf den Namen Die Klauen von Awaji und wurde vom Studio Ubisoft Bordeaux entwickelt.

Dieser Artikel dient zur allgemeinen Übersicht. Sobald es neue Informationen zum DLC gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Release - Wann erscheint der DLC?

Datum: 2025

2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Ein genaues Datum hat Ubisoft noch nicht verraten. Der DLC soll laut aktuellem Plan aber "später im Jahr 2025" erscheinen.

Preis - Das kostet die Erweiterung

DLC als Vorbestellerbonus: Bestellt ihr AC Shadows vor dem Release am 20. März vor, erhaltet ihr den DLC neben der Bonus-Quest "Ein Hundeleben" kostenlos dazu. Welche Editionen es vom Hauptspiel gibt, was sie kosten und welche Inhalte noch drinstecken, könnt ihr hier prüfen:

Kaufpreis: Bestellt ihr das Spiel nicht vor, könnt ihr den DLC später separat erwerben. Den genauen Preis kennen wir noch nicht. Eine Season Pass-Option wird es nach der Vorbesteller-Integration allem Anschein nach nicht mehr geben.

Story - Worum geht es in Awaji?

In dem DLC reisen Naoe und Yasuke auf die Insel Awaji, um einen verlorenen historischen Schatz zurückzuholen. Das erweist sich allerdings als gar nicht so einfach, da die neue Fraktion, die Sanzoku Ippa, die beiden unerbittlich jagt. Dafür nutzen sie allerhand Fallen und Hinterhalte.

Im Trailer zu den Vorbestellerboni bekommen wir bereits einen ersten Eindruck zum DLC:

0:34 Assassin's Creed Shadows-DLC: Trailer zu Vorbestellerboni gibt ersten Einblick in Awaji-Erweiterung

Gameplay - Diese Inhalte sind neu

Spielzeit

Ubisoft selbst hat bestätigt, dass die Inhalte der Erweiterung mindestens 10 Stunden Spielzeit liefern sollen. Ob sich das eventuell nur auf die Story des DLCs bezieht und optionale Nebenaufgaben weitere Spielstunden bedeuten, oder damit der gesamte Umfang gemeint ist, wird sich zeigen müssen.

Neue Region

Nicht nur Naoe, auch Yasuke reist im DLC auf die Insel.

Mit dem DLC öffnet sich für Naoe und Yasuke ein völlig neues Gebiet, die Insel Awaji, die sich südwestlich in der Open World befindet. Oben seht ihr einen offiziellen Screenshot, der ein Küstenstädtchen zeigt.

Neue Waffe für Naoe

Der Bō scheint Naoe im Nahkampf unter anderem mehr Reichweite zu geben.

Mit dem Bou (auch Bō oder Bo-Stab) bekommt Naoe einen Langstock, also eine neue stumpfe Schlagwaffe, an die Hand. Auf dem ersten Screenshot können wir bereits sehen, wie sie damit Feinde bekämpft. Den Bou kennen wir vor allem durch Shaolin-Mönche, er wird aber auch in einigen Karate-Stilen eingesetzt. Die neue Waffe bedeutet auch neue Fähigkeiten, was eine neue Kategorie in Naoes Skilltree eröffnen dürfte.

Neben dem neuen Waffentyp wurde auch schon bestätigt, dass uns weitere neue Ausrüstung und Feinde erwarten werden.