Assassin's Creed Red: Alle Infos und Gerüchte zum Japan-Teil

Endlich, ja endlich kommt ein Assassin's Creed-Hauptteil, der in Japan angesiedelt ist. Darauf warten Fans schon lange. Mit Codename Red wird dieser Wunsch bald endlich Realität. Aber wann genau? Und mit was für einem Charakter und mit welcher Geschichte? Alles (vermeintlichen) Antworten, also Gerüchte, Leaks und offizielle Infos, fassen wir für euch hier zusammen.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend gepflegt und mit neuen Informationen aktualisiert, sobald neue Informationen zum Spiel auftauchen.

Name: Codename Red wird noch umbenannt

Wie das Codename in Codename Red schon verrät, handelt es sich hier um einen vorläufigen Projektnamen. Wie das Spiel letztendlich wirklich heißen wird, ist noch unklar. Gerüchte dazu gibt es bislang nicht.

Release: Wann und für welche Systeme erscheint AC Red?

Wann? Es gibt bislang weder einen Releasezeitraum, geschweige denn ein genaues Datum. Da Assassin's Creed Mirage aber 2023 erscheinen soll und Codename Red erst im Anschluss erscheint, dürfen wir frühestens 2024 mit dem Spiel rechnen.

Worauf? Auch die Plattformen wurden noch nicht genannt. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass die alten Konsolen, also PS4 und Xbox One, ausgeschlossen sind. Sehr wahrscheinlich erscheint Codename Red auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC.

Wie? Wichtig dabei ist, dass AC Red Teil von Assassin's Creed Infinity sein wird, einer Art Online-Hub für das Franchise, der mehrere AC-Erfahrungen an einem Ort bündelt und miteinander verknüpft. Dabei ist aber unklar, ob Infinity für Red ein Muss ist, oder nur eine Art, das Spiel zu starten und zu spielen.

Preis: Wie viel wird Codename Red kosten?

In einer so frühen Entwicklungsphase können wir über den Preis noch keine sicheren Angaben machen. Da es sich hier aber sehr wahrscheinlich um einen reinen Current Gen-Titel handelt, er also nur für PS5, Xbox Series X/S und PC herauskommt, könnte ein höherer Preis von rund 70 oder sogar 80 Euro für die Standard Edition durchaus möglich sein.

Setting & Story: Red spielt im feudalen Japan

Viele Fans haben es sich lange gewünscht, jetzt ist endlich ein Hauptteil der Assassin's Creed-Reihe im feudalen (mittelalterlichen) Japan in Entwicklung. Wir bekommen es demnach mit Samurai und Shinobis (Ninjas). Letztere agieren unter anderem als Spione, Meuchelmörder oder Saboteure.

Unbestätigt ist dabei jedoch, ob wir hier wirklich einen weiblichen Assassinen spielen. Im ersten Teaser-Trailer (den ihr hier unten sehn) sieht es zwar auf dem ersten Blick so aus, aber es könnte sich auch um einen schlanken Mann handeln.

Gameplay: Wie spielt sich AC Codename Red?

Red wird ähnlich wie zuletzt AC Valhalla ein Open World-Rollenspiel. Uns erwartet also wieder eine riesige Welt, die es zu entdecken gibt und in der wir unseren Charakter leveln und Fähigkeiten verbessern.

Entwickelt wird es von Ubisoft Quebec, die schon AC Odyssey zu verantworten haben. Dieser "next premium flagship title" soll uns eine "Shinobi Fantasie" bieten, was ganz danach klingt, als würden wir einen Shinobi spielen, was gut zur eigentlichen Heimlichkeit der Assassinen passt. Das dem wohl so ist, lässt auch der erste Teaser vermuten, in dem auch ein Katana und die versteckte Klinge zu sehen sind.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft:

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Post-Launch: Was erwartet uns nach dem Release?

Assassin's Creed Valhalla hat zwei Jahre lang immer wieder durch kostenlose Updates und kostenpflichtige DLCs neue Inhalte bekommen. Codename Red soll da noch ordentlich einen draufsetzen und "viele Jahre" lang unterstützt werden. Der AC-Chef Marc-Alexis Côté nannte bereits Erweiterungen, erwähnte aber auch "einigen Dingen", die er nicht weiter verraten wolle.

