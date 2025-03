Assassin's Creed Shadows könnte laut Ubisoft endlich beliebten Modus zurückbringen, den Valhalla komplett ignorierte

Shadows könnte den New Game Plus-Modus zurückbringen.

Jüngst bestätigte Ubisoft bzw. Creative Director Jonathan Dumont (via Genki_JPN) erneut, dass uns die Hauptstory von Assassin's Creed: Shadows 30 bis 40 Stunden an der Stange halten soll. Wollen wir alles in der Open World erledigen und jede Ecke des feudalen Japans erkunden, dann können wir noch einmal 40 weitere Stunden draufrechnen.



Viel Zeit also für einen ersten Spieldurchlauf – und wie Dumont im gleichen Atemzug in Aussicht stellt, könnte in Zukunft sogar noch ein New Game Plus-Modus folgen, der uns zum erneuten Durchzocken anregt.

Was ist New Game Plus? Hierbei handelt es sich um einen speziellen Modus, der es uns erlaubt, nach dem ersten Durchzocken eines Spiels, einen weiteren Durchlauf zu starten. Dabei können wir in der Regel einen Teil unseres vorherigen Fortschritts (etwa erworbene Fähigkeiten und Waffen) behalten.

NG+ für Assassin's Creed Shadows?

Und für Shadows wäre ein NG+ durchaus eine coole Sache: Im New Game Plus könnten wir uns an einen anderen Schwierigkeitsgrad wagen oder wir könnten uns im zweiten Durchlauf seelenruhig auf die Story konzentrieren, ohne in der Open World ständig jede Ecke abgrasen zu müssen.

Wie sicher ist NG+ für Shadows? Der Modus ist noch nicht in trockenen Tüchern, leider. Laut Dumont, wird Ubisoft anhand des Spieler-Feedbacks nach dem Launch von Shadows evaluieren, ob das Studio einen New Game Plus-Modus sowie "andere Modi" nachträglich einführt.

Aber hey, Ubisoft hat das NG+ auf dem Schirm, was schon einmal eine gute Nachricht ist, da das französische Studio den Modus für Valhalla komplett verschmähte, weil's angeblich schlicht und einfach nicht möglich war, diesen zu implementieren.

Warum hat Assassin's Creed Valhalla nie einen New Game Plus-Modus bekommen? Dies erklärte Ubisoft vor einigen Jahren in einem Eintrag auf seinem offiziellen Blog.

Schuld sei die Struktur des Wikinger-Abenteuers gewesen: "Bei der Untersuchung der Möglichkeit zur Implementierung von Neues Spiel+ wurde uns klar, dass wir wegen der Tiefe des Spiels nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, ein erneutes Durchspielen für euch lohnend oder gar zu etwas Besonderem zu machen.", hieß es damals.

Wie die Waffen- und Fortschrittssysteme von AC Shadows funktionieren, zeigt euch übrigens das untere Video im Detail:

6:17 Assassin's Creed Shadows - So funktionieren Waffen und Level-Fortschritt im neuen Japan-AC

Release und Plattformen: Das von Ubisoft Quebec entwickelte Assassin's Creed: Shadows erscheint nach mehrmaliger Verschiebung nun endlich am 20. März 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC.

Wünscht ihr euch den New Game Plus-Modus für AC Shadows zurück?