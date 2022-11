Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft macht enttäuschende Ansage zu New Game+

Assassin's Creed Origins hat ihn, Assassin's Creed Odyssey ebenfalls, aber Assassin's Creed Valhalla geht leer aus. Der letzte Teil der Reihe bekommt kein New Game Plus. Das hat Ubisoft jetzt in einem offiziellen Blogbeitrag bestätigt und liefert gleich eine Erklärung mit.

Was ist New Game Plus? NG+ ist ein Modus, der es Spieler*innen ermöglicht, einen neuen Spielstand zu starten, dabei aber einen Teil des Fortschritts wie Fähigkeiten und Waffen zu behalten. In Odyssey umfasste das beispielsweise alle Items, das Charakterlevel, die Fähigkeitenpunkte, Upgrades, Geld und Reittiere.

Ubisoft sagt Nein zu New Game Plus

Darum geht's: Die Spieler*innen wünschen sich schon lange einen New Game Plus-Modus für Valhalla, um Eivors Abenteuer nochmal (mit einem höheren Schwierigkeitsgrad) erleben zu können, ohne dabei aber jeden Stein umdrehen zu müssen. Das einer nachgepatcht wird, war durchaus zu erwarten, immerhin haben die beiden Vorgänger Origins und Odyssey auch nachträglich einen bekommen. Die Hoffnung war demnach groß, dass das kommende und letzte Content-Update 1.6.2 New Game Plus endlich ins Spiel bringt. Aber Fehlanzeige. Im Fall von Valhalla wird das nichts mehr.

Ubisoft erklärt seine Entscheidung: Dass der NG+-Modus keine Option ist, soll an der Struktur von AC Valhalla liegen. Die Entwickler*innen wollten dem Wunsch nachkommen, haben sich dann aber schließlich dagegen entschieden:

Assassin's Creed Valhalla wurde als einzigartige Erfahrung geschaffen, die sich strukturell sehr von vorhergehenden Teilen von Assassin's Creed unterscheidet und neue Möglichkeiten bietet, sich mit der Welt und ihren Figuren auseinanderzusetzen. Bei der Untersuchung der Möglichkeit zur Implementierung von Neues Spiel+ wurde uns klar, dass wir wegen der Tiefe des Spiels nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, ein erneutes Durchspielen für euch lohnend oder gar zu etwas Besonderem zu machen. Wir verstehen, dass diese Nachricht enttäuschend ist, hoffen jedoch, dass die in den letzten Monaten veröffentlichten neuen Inhalte – darunter nie dagewesene Erfahrungen wie „die vergessene Saga“ – eine aufregende und herausfordernde Ergänzung für all diejenigen darstellen, die wiederholbare Inhalte wollen.

Neben dem genannten Rogue-lite-Modus "Die vergessene Saga" versucht Ubisoft uns außerdem damit zu vertrösten, dass es vor dem Ende von Valhalla noch weitere neue Inhalte geben wird. Welche damit gemeint sind, wurde nicht weiter benannt. Im gleichen Blogbeitrag war aber neben dem kostenlosen DLC "Das letzte Kapitel" und ein Kapuzen-Update auch von einigen Überraschungen die Rede:

3 0 Assassin's Creed Valhalla-Update Das letzte Kapitel erscheint Anfang Dezember

Eivors letztes Kapitel stellt das Ende von AC Valhalla dar. Als nächstes steht dann AC Mirage mit Basim in der Hauptrolle auf dem Plan. Den Trailer dazu seht ihr hier:

3:48 Assassin's Creed Mirage - So sieht Basims Abenteuer im Trailer aus

Das letzte Titel-Update mit der Versionsnummer 1.6.2 erscheint am 6. Dezember 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC. Falls ihr euch schonmal auf die Zukunft des Franchise einstimmen wollt, könnt ihr euch in unseren großen Übersichten über AC Mirage und AC Infinity informieren.

Was haltet ihr davon, dass Assassin's Creed Valhalla kein New Game+ mehr bekommt? Hat euch das überhaupt noch interessiert?