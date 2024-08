Assassin's Creed Shadows zeigt Parkour-System und mir ist jetzt schon ganz schwindelig

Naoe flitzt im neuen Clip flink und äußerst akrobatisch über die Dächer.

Wenn Assassin's Creed Shadows am 15. November auf PS5, Xbox Series X/S und PC an den Start geht, bekommen wir es mit zwei Figuren zu tun, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Samurai Jasuke der grobe Haudrauf ist, schlägt Kunoichi Naoe die leisen Töne an und schleicht sich an Gegner und wirbelt akrobatisch über die Dächer.

Wie das Parkour-System beziehungsweise die akrobatische Meisterleisung von Naoe im Detail aussieht, hat Ubisoft jetzt in einem neuen Clip enthüllt, den ihr euch hier anschauen könnt:

Mit Pirouetten und Salti über die Dächer

Dank einer flinken Pirouette auf den nächsten Dachgibel, mit dem Seil mal eben über den kompletten Innenhof geschwungen und dann ein Salto in die Punktlandung. Bei solch einer akrobatischen Meisterleistung müsste sich selbst Olympiasigerin und Turn-Megastar Simone Biles ganz schön strecken, um mit Naoe mitzuhalten.

Für uns als Normalsterbliche kommt hier jedenfalls allein beim Zusehen der große Schwindel auf, auch wenn wir sagen müssen, dass das neue Parkour-System nicht nur größtenteils geschmeidig, sonder auch echt cool daherkommt.

Was sonst noch alles in Assassin's Creed Shadows steckt, fassen wir euch in der Preview zusammen:

8:19 Assassin’s Creed Shadows will die besten Ideen der Reihe vereinen

Eine Frage, die sich uns aber stellt: Können wir die flinke Turnerei wie bereits in Assassin's Creed Unity auf Wunsch auch ein wenig drosseln? Auf Dauer könnten die Flips vielleicht doch etwas zu viel des Guten sein.

In Unity war es beispielsweise möglich beim Abwärtsklettern mit Arno einen Knopf zu drücken und so besonders akrobatisch nach unten zu kommen. Ein einfacher Sprung nach unten hat es aber auch getan. Wir gehen daher stark davon aus, dass Ubisoft für das große Spektakel hier einen besonders stylishen Pfad gewählt hat.

Wie gefällt euch das Parkour-System mit Naoe bislang? Sieht cool aus oder ist's doch ein wenig drüber, was meint ihr?