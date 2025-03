Assassin's Creed Shadows Schmetterlingssammler-Quest - Fundorte aller 10 Origami-Figuren

Bei dieser Frau startet ihr die Schmetterlingssammler-Quest.

Während ihr mit Naoe oder Yasuke durch die Open World von Assassin's Creed Shadows streift, stoßt ihr früher oder später auf merkwürdige Origami-Schmetterlinge. Diese gehören zu einer Quest für die Bewohner Settsus, bei der es sogar um etwas mehr geht, als eine bloße Sammelaufgabe.

So startet ihr die Schmetterlingssammler-Quest

Quest: Schmetterlingssammler (Teil von "Die Bewohner Settsus")

Schmetterlingssammler (Teil von "Die Bewohner Settsus") Questgeber*in: namenlose Frau in Katano

namenlose Frau in Katano Questgebiet: Provinz Izumi Settsu - Osaka

Provinz Izumi Settsu - Osaka Aufgaben: 10 Origami-Schmetterlinge sammeln

Um die Nebenmission zu starten, müsst ihr mit einer Frau im Dorf Katano, etwas nordöstlich von Osaka, sprechen, die euch herbeiruft. Sie erzählt euch etwas von einem Spiel für die Kinder, das sie erstellt hat, allerdings wäre niemand dafür gekommen. Also dürft ihr das Spiel spielen, um die Belohnung einzusacken.

Fundorte aller 10 Origami-Schmetterlinge

Um das Spiel zu gewinnen, müsst ihr 10 bunte Origami-Schmetterlinge im Westen von Osaka finden. Sie befinden sich alle an Bäumen. Untersucht also das recht überschaubare Gebiet und setzt den Erkundungsmodus (L2/LT) ein, um die Figuren durch einen blauen Punkt schneller zu finden.

Damit ihr nicht zu viel Zeit für die Suche aufbringen müsst, könnt ihr die Fundorte der insgesamt 10 Origami-Figuren über die interaktive Karte unserer GamePressure-Kolleg*innen einsehen:

Link zum Gamepressure-Inhalt

Klickt ihr auf die entsprechenden Marker der interaktiven Map darauf, erhaltet ihr weitere Informationen zu der Person bzw. dem Sammelobjekt. Wollt ihr es ganz genau wissen, hilft euch auch dieses Video weiter:

Mehr als nur eine Sammelaufgabe

Durch verborgene Nachrichten auf den Origami-Figuren wandelt sich eine anfangs schlichte Sammelaufgabe allerdings in die Jagd nach Kindesentführer*innen. Es gilt also nicht nur die Papierfigürchen zu sammeln, sondern auch Ziele (Shucho, Richo, Mucho, Kacho) zu eliminieren. Die genauen Standorte der Personen findet ihr ebenfalls in der interaktiven Map.

Habt ihr alle Schmetterlinge gesammelt und Gerechtigkeit walten lassen, könnt ihr die Mission bei der Frau abschließen, bei der ihr sie begonnen habt – und müsst eine Entscheidung treffen.

Belohnungen: Neben der Genugtuung, den Kindern geholfen zu haben, gibt es zum Abschluss der Nebenquest noch Erfahrungspunkte, zwei Schmetterlings-Talismane und einen Bogen für Yasuke.

Weitere Tipps und Tricks zu AC Shadows

Assassin's Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Auf GamePro.de findet ihr noch weitere hilfreiche Artikel zu Assassin's Creed Shadows. In der hier oben verlinkten Übersicht findet ihr alle unsere Guides zum Open World-Spiel – von einer Trophäen-Liste über die besten Fähigkeiten bis hin zu Quest-Lösungen. Schaut also gerne mal rein.