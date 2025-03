Assassin's Creed Shadows 100 Stunden gespielt: Stellt unseren Testern Annika und Dennis all eure Fragen

Stellt uns hier eure Fragen zu Assassin's Creed Shadows.

Gestern Abend fiel das Review-Embargo zu Assassin's Creed Shadows. Morgen, am 20. März, ist es dann endlich so weit und wir dürfen uns alle als Naoe und Yasuke ins feudale Japan begeben.

Damit ihr wisst, was euch in Shadows so erwartet, was gelungen ist und was weniger, haben Annika und Dennis sich für GamePro bereits vorab über 100 Stunden ins Spiel gestürzt. In unserem Test könnt ihr nachlesen, wie gut Ubisofts neuestes Assassin's Creed-Abenteuer geworden ist:

Stellt eure Fragen: Da wir in einem Test natürlich nicht auf jede Kleinigkeit näher eingehen können, wollen wir euch in diesem Artikel mit einem AMA (Ask Me Anything) die Möglichkeit geben, uns im Kommentarbereich unten noch offene Fragen zum Spiel zu stellen. Unsere Tester*innen Annika und Dennis werden diese dann im folgenden Abschnitt beantworten:

AC Shadows-AMA: Unsere Antworten auf eure Fragen

08:00 Uhr Damit die Fragen und Antworten nicht im Kommentarbereich untergehen, fassen wir sie an dieser Stelle zusammen.

Neben unserem schriftlichen Test hat auch GameStar-Kollege Dimi Assassin's Creed Shadows ausführlich gespielt und die Eindrücke in ein Testvideo verpackt:

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Assassin's Creed Shadows erscheint nach zwei Verschiebungen am 20. März 2025 für Windows-PCs, Apple Macs, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Auf GamePro findet ihr dann passend zum Release zahlreiche Guides und weitere Artikel, die sich mit Ubisofts neuestem Open Word-Spiel befassen.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Fragen brennen euch zu Assassin's Creed Shadows unter den Nägeln? Schreibt sie uns unten in die Kommentare, damit wir sie hier im Anschluss für euch beantworten können.