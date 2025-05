Assassin's Creed Shadows - Update 1.0.4 kommt heute und bringt endlich mehr als nur Bugfixes! Alle deutschen Patchnotes im Überblick

Der AC Shadows-Patch 1.0.4 erscheint heute Nachmittag.

Alle Möchtegern-Shinobis unter euch können sich heute über einen neuen Patch für Assassin's Creed Shadows freuen. Dies kündigte Ubisoft gestern Abend an. Nachdem Patch 1.0.3 in erster Linie Bugs an den Kragen ging, steht uns mit Versionsnummer 1.0.4 ein umfangreicheres Update ins Haus, das neue Storyinhalte im Gepäck hat. Wir dröseln alles für euch auf.

Alle wichtigen Infos zum heutigen AC Shadows-Patch 1.0.4.

Patch-Version: 1.0.4

1.0.4 Größe des Updates: PS5: 4.67 GB Xbox Series X/S: 20 GB MAC: circa 9 GB PC: 17 GB Steam: 8.5 GB

Release-Uhrzeit: 16 Uhr hierzulande

Der neue Shadows-Patch bringt eine Storymission rund um Luis Frois.

Die wichtigsten Inhalte/Neuerungen: Neben den viel gewünschten Kodex-Einträgen für Charaktere hat der Patch die ersten Storyinhalte parat, die Ubisoft in der kürzlich veröffentlichten Roadmap versprochen hat. In "Das Werk von Luis Frois" erledigt ihr ein paar Missionen für den portugiesischen Priester.

Wichtiger Hinsweis: Besagte Quest schaltet ihr nach Abschluss der Yasuke Mission "The Path he Walks" frei.

4:21 Assassin's Creed Shadows: Einen Monat nach dem Launch kündigt Ubisoft neue Quests und Inhalte an

Autoplay

Neues kostenloses Story-Pack: The Works of Luis Frois/Das Werk von Luis Frois

"Eine Begegnung mit Luis Frois in einer Jesuitenmission wird zur Gelegenheit, einem alten Freund zu helfen. Berge verlorene Notizen, beschütze Lady Satoko und erfahre mehr über die Jesuiten in diesem neuen kostenlosen Story-Pack, das sowohl mit Naoe als auch mit Yasuke spielbar ist. Um Luis Frois zu treffen und die Questreihe zu starten, begib dich nach Azuchi. Luis befindet sich südlich des Händlerviertels. Die Quest wird verfügbar, sobald du The Path he Walks" auf Yasukes Aufgabenbrett abgeschlossen hast."

"Wie viele von euch sich gewünscht haben, fügen wir Charakter-Biografien zur Kodex-Datenbank hinzu. Dies soll euch helfen, einen Überblick über die vielen Verbündeten und Feinde, die ihr im Laufe eurer Reise durch Japan trefft, zu behalten."

Liste der Fehlerbegebungen/Bugfixes

Allgemein

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schaltfläche „Zum Aufgabenbrett gehen“ für „Schließe Yasukes persönliche Reise ab“ den Spieler nicht zu Yasukes Aufgabenbrett weiterleitete.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige Schmuckstücke nicht in der Schmiede verfügbar waren.

Es wurden Probleme behoben, bei denen visuelle Anpassungen nicht auf bestimmte Waffen angewendet werden konnten.

Ein visueller Fehler mit dem Red Bull-Schmuckstück wurde behoben, das zwischen Yasuke und Naoe wechselte.

Mehrere KI-Probleme wurden behoben.

Mehrere Audioprobleme wurden behoben.

Welt

Alle Objekte in der Nähe eines Altars oder religiösen Gebäudes sind nun statisch und können nicht mehr zerstört werden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem zu viele Hirsche auf Hauptstraßen spawnten und herumrannten. Oh Hirsch, Vorsicht!

Händler bieten nicht mehr mehrere Exemplare desselben Gegenstands im Laden an.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Kauf und das Ausrüsten von Kopfbedeckungen das Händler-Menü beendete.

Quests

Ein Fehler wurde behoben, bei dem man in der Quest „Vom Weg abgekommen“ nicht mit Nakamura Tadashige sprechen konnte.

HINWEIS : Spieler müssen sich über 500 Meter von Nakamura Tadashige entfernen und dann zurückkehren, um das Gespräch auszulösen.

: Spieler müssen sich über 500 Meter von Nakamura Tadashige entfernen und dann zurückkehren, um das Gespräch auszulösen. Ein Problem wurde behoben, bei dem Nagato im Prolog während „Kampf der Kakushiba Ikki“ nicht dem korrekten Pfad folgte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Momochi Sandayu während des Ziels „Töte den Soldaten“ in der Quest „Kampf der Kakushiba Ikki“ nicht angriff.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Nagato nach einem Speichern/Laden in der Quest „Der Onryo-Samurai“ verschwand.

Die Aufforderung zum Beobachten erscheint nun korrekt beim Ziel „Erreiche einen hohen Punkt, um den Onryo-Samurai zu beobachten“.

Ein Problem wurde behoben, bei dem feindliche NPCs sich gegenseitig angriffen, nachdem man mit Shotei in „Gegen die Koga-ryu“ gesprochen hatte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Tokubei jeden angriff, der während des Ziels „Stelle Tokubei zur Rede“ in der Quest „Verlorene Hand“ in Konflikt geriet.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Quest-Markierungen nicht mit dem Ort in „Triff Katsuhime“ (aus „Gegen die Koga-ryu“) übereinstimmten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Yasuke nach einem tödlichen Treffer von Marume Nagayoshi im Duell in „Nobutsahas Schüler“ wieder volle Gesundheit erhielt.

Schleichen

Das Talent „Verbesserte Bodenattentate“ (Assassinen-Passivfähigkeit) funktionierte nicht korrekt – wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Attentate keinen Schaden an bewusstlosen Gegnern verursachten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Naoe nach einem Doppelattentat keine Waffen wechseln konnte, wenn sie das Katana als Primärwaffe verwendete.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Yasukes brutales Attentat bei bestimmter Entfernung nicht ausgelöst wurde.

Garantierte Attentate funktionierten nicht mit dem Kunai – behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Naoe Rauchbomben einsetzen konnte, um garantierte Attentate gegen Bosse auszuführen.

Beim Sprint-Ausweichen im Hocken wurde die Bewegungsgeschwindigkeit im Hocken erhöht – wurde korrigiert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Naoe eine Verzögerung beim Ducken nach dem Zielen eines Werkzeugs hatte.

Ein Fehler mit der Deckungskamera an Ecken wurde behoben.

Alarmglocken erschienen nach Zwischensequenzen erneut – das wurde behoben. Bitte nicht läuten. Bitte nicht läuten. Bitte nicht läuten.

Kampf

Die Fähigkeit „Igan-Sonnenuntergang-Tanto“ (Zeitverlangsamung bei Flucht-Schlag) wurde angepasst, um endloses Verlangsamen zu verhindern.

Neuer Effekt : „Verlangsamt die Zeit, nachdem ein Flucht-Schlag Gegner unterbricht.“

: „Verlangsamt die Zeit, nachdem ein Flucht-Schlag Gegner unterbricht.“ Ein Problem mit der Fähigkeit „Schlangenbiss“ (Kusarigama) wurde behoben, bei der sie mehr als eine Adrenalin-Leiste verbrauchte. Zwei Zähne. Ein Biss.

Die Fähigkeit „Halbmondschlag“ (Naginata) verursachte beim ersten Treffer keinen Schaden – wurde behoben.

Verschiedene Fehler mit nicht funktionierenden Perks wurden behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem auf dem Bildschirm angezeigte Briefe beim Eintritt in einen Konflikt nicht automatisch geschlossen wurden. Ich will doch nur lesen!

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Naoe nicht ausweichen konnte, wenn sie zuerst mit einem Haltungsangriff den Ashigaru-Schwertkämpfer angriff (in „Kampf der Kakushiba Ikki“).

Das Fähigkeitenrad zeigte beim Entwaffnen noch die Fähigkeiten der vorherigen Waffe an – behoben.

Grafik & Animation

Diverse Animations-, visuelle und Platzierungsfehler wurden behoben.

Verschiedene Renderprobleme wurden korrigiert.

Benutzeroberfläche & HUD

Verschiedene UI- und HUD-Probleme wurden behoben.

Lokalisierungsprobleme wurden adressiert.

Ein Fehler im Boot-Tutorial wurde behoben. Wie rudert man das Ding?

Die vier Ziele der Piraten-Allianz waren nicht korrekt im Aufgabenbrett ausgerichtet – wurde korrigiert.

In den Untertitel-Einstellungen fehlten die Dropdowns für „Textfarbe“ und „Hintergrundfarbe“ – wurde behoben.

Fotomodus

Verschiedene visuelle Probleme im Fotomodus wurden behoben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Effekt „Letzter bekannter Standort“ im Fotomodus sichtbar blieb.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Kodex-Kugeln im Fotomodus sichtbar blieben.

Ein Problem mit der Vignettengröße wurde korrigiert, wenn der Wert reduziert wurde.

Versteck

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Schmied im Versteck fehlte. Ich muss meine Waffen verbessern!

Einige Schmuckstücke konnten in der Schmiede nicht aufgerufen werden – wurde behoben.

Stabilität & Leistung

Diverse Absturz- und Stabilitätsprobleme wurden behoben.

Plattformspezifische Fehler

Xbox

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Modus „Ausgewogen“ in den Leistungsoptionen fehlte.

PC

VRAM-Nutzung wird nun im Performance-Overlay beim Benchmark-Tool angezeigt.

Die Beschreibung in den Skalierbarkeitseinstellungen wurde verbessert, um die Auswirkungen auf CPU und GPU besser darzustellen.

Konflikte bei Tastenbelegungen mit Maus & Tastatur wurden behoben.

Der VRAM-Anzeiger aktualisierte sich nicht korrekt bei einzeln geänderten Einstellungen – wurde korrigiert.

Ein Problem mit dem Ultra-Wide-Modus im Fotomodus wurde auf PC adressiert.

Steam Deck

Ein Fehler mit massivem FPS-Einbruch bei der Eröffnungsanimation vor dem Animus-HUB wurde behoben.

macOS

Ein Fehler wurde behoben, bei dem im Fenstermodus alle Auflösungsoptionen als „Benutzerdefiniert“ angezeigt wurden.

VRAM-Nutzung wird jetzt im Performance-Overlay angezeigt.

Ein Problem mit der PS5 DualSense-Controller-Leuchtleiste wurde behoben – sie zeigte nicht das korrekte Licht unter macOS an.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Zockt ihr aktuell noch Assassin's Creed Shadows? Wie viele Stunden habt ihr bei dem Meuchelmöderabenteuer im feudalen Japan auf der Uhr? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.