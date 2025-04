Assassin's Creed Shadows hat Überraschungs-Update 1.03 spendiert bekommen und das nimmt euch vorerst ein Feature weg

Das steckt im neuen Title Update 1.0.3 für Assassin's Creed Shadows.

Für Assassin's Creed Shadows steht unerwartet ein neues Update an, das einiges an Platz frisst, wenn ihr auf bestimmten Plattformen zockt. Dabei ist die Liste der Patchnotes eigentlich recht überschaubar. Hier gibt's alle Inhalte des neuen Title Updates 1.0.3.

Wann erscheint Patch 1.0.3? Das Update ist ab sofort auf PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Wie groß ist das Update? Das hängt stark von eurer Plattform ab. Auf PlayStation 5 und schlägt der Patch mit gerade einmal überschaubaren 491,6 MB zu Buche, auf Steam sind es sogar noch ein paar MB weniger. Spielt ihr dagegen auf Xbox Series, müsst ihr ganze 11 GB Speicher freiräumen. Ähnlich sieht es auf PC und MAC aus, wo es 9 GB sind.

Das neue Update geht vor allem Probleme und Bugs an. Am auffälligsten ist dabei direkt der erste Eintrag in den Patchnotes: Mit dem Update wird nämlich die Funktion deaktiviert, mehrere Items gleichzeitig in Geschäften zu verkaufen.

Grund dafür sollen unerwartete Probleme gewesen sein, worum es sich dabei genau handelt, hat Ubisoft nicht verraten. Ebenso wissen wir nicht, wann dieses Feature wieder verfügbar sein wird. Bekannt ist nur, dass es in einem kommenden Patch passieren soll.

Daneben wurde auch ein Bug behoben, durch den ihr eure Verbündeten manchmal nicht zu euch rufen konntet. Auch ein Problem, bei dem ihr plötzlich keinen Ton hattet, wurde beseitigt. Die kompletten englischen Patchnotes findet ihr direkt unten.

Gameplay

Deactivated the multi-sell features in shops due to unexpected issues.

Fixed an issue where the option to call the allies was missing.

Stability & Performances

Fixed stuttering issues on PC.

Fixed a crash happening during the prologue.

Fixed a graphical distortion on Yasuke's outfit after dodging.

Fixed crashing and visual issues with the 'Claw of Dragon' skin when applied to weapons. NOTE : Visual customization for this weapon will be re-enabled with this update.



Audio

Addressed an issue with audio loss.

PlayStation®5 and PlayStation®5 Pro

Fixed a graphical issue when activating the HDR and PSSR for PlayStation®5 Pro.

Fixed crash issues on PlayStation®5.

PSSR für die PlayStation 5 Pro gehörte zu den neuen Features, die mit dem letzten Update ins Spiel gekommen sind. Daneben gab es im Patch von letzter Woche hauptsächlich ein großes Feature, das viele Fans sich sehnlichst seit Release gewünscht hatten: die automatische Straßenverfolgung für Reittiere.