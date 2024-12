Assassin's Creed Shadows enthüllt, was seit der Verschiebung alles verbessert wurde - und Parkour ist auch dabei!

Ubisoft hat die lange Verschiebung von AC Shadows wohl gut genutzt.

Ubisoft hat Assassin's Creed Shadows verschoben, das Japan-Open World-Abenteuer erscheint jetzt am 14. Februar 2025. Ursprünglich sollte es aber bereits im Herbst veröffentlicht werden. Seitdem haben die Entwickler*innen natürlich nicht die Hände in den Schoß gelegt und Däumchen gedreht, sondern einiges geleistet. Was genau verändert und verbessert werden konnte, haben sie jetzt in einem Reddit-AMA (AMA=Ask Me Anything) verraten.

Durch die Verschiebung konnte das Parkour-System nochmal deutlich verbessert werden

Darum geht's: Es dauert jetzt nur noch zwei Monate bis zum Release von Assassin's Creed Shadows. Das Grundgerüst des Spiels dürfte schon etwa genauso lange fertig sein und die hinzugewonnene Zeit wurde in erster Linie wohl dazu genutzt, dem Ganzen noch den letzten Feinschliff zu verpassen.

Auf die Frage hin, wie sich der Fokus verändert habe, sagen die Entwickler*innen des kommenden Ubisoft-Blockbusters folgendes: Vor allem habe man sich bei Ubisoft darauf konzentriert, AC Shadows ordentlich zu polieren, Fehler zu beheben und das Balancing auf Vordermann zu bringen. Aber auch am Parier-System und den Zwischensequenzen sei noch gewerkelt worden.

Parkour als großes Beispiel: Insbesondere am Parkour-System von Assassin's Creed Shadows habe man gefeilt. Dabei seien noch einige Verbesserungen herausgekommen, die das Ganze spürbar angenehmer und reibungsloser machen sollen.

"Wir hatten zum Beispiel beim Parkour das Gefühl, dass da noch eine gewisse Holprigkeit vorhanden war. Die Verschiebung hat es uns erlaubt, die Reaktionsfähigkeit auf die Eingaben zu beschleunigen und einige Verhaltensweisen auf den Dächern zu reparieren, die Naoes fließenden Parcour-Fähigkeiten im Wege standen."

Das zusätzliche Schrauben am Spiel sei insgesamt eine großartige Gelegenheit gewesen, die allgemeine Qualität von Assassin's Creed Shadows zu steigern. Die Entwickler*innen hätten allesamt die hinzugewonnene Zeit ganz hervorragend genutzt und etwas erschaffen, auf das sie wirklich stolz sein könnten.

Wie klingt das für euch? Seid ihr womöglich sogar froh, dass AC Shadows verschoben wurde, wenn ihr sowas hört, oder hättet ihr es lieber früher gespielt?