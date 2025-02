Glückspilz findet schon jetzt Assassin's Creed Shadows im Laden und spielt es vor allen anderen

Erste Versionen von AC Shadows sind im Umlauf.

So hat sich Ubisoft das sicherlich nicht vorgestellt: Eigentlich erscheint Assassin's Creed Shadows erst am 20. März und trotzdem sind bereits erste Kopien im Umlauf, was für alle Fans zum Problem werden kann.

4 Wochen vor Release spielen die Ersten schon AC Shadows

Dass Disc-Versionen von Spielen gut und gerne mal ein oder zwei Tage vor dem eigentlichen Release in den Händlerregalen oder in der Post liegen, um pünktlich anzukommen, ist keine Seltenheit. Im Fall von AC Shadows handelt es sich aber um rund vier Wochen.

Dass erste Kopien schon jetzt im Umlauf sind, liegt aber weder an einem Diebstahl (was beispielsweise bei Kingdom Hearts 3 vorgekommen ist) noch an einem Early Access-Zugang, sondern schlicht und einfach daran, dass mindestens ein Händler das Spiel schon frühzeitig verkauft hat. Zumindest wird auf Reddit davon berichtet, dass ein Spieler schon jetzt eine PS5-Version kaufen konnte und zockt. Zum Beweis wurden Fotos und Gameplay angehängt.

Auch wenn es sich bei dieser Retail-Version ohne den Day One-Patch noch nicht um den finalen Build handelt – und er daher vorerst "nur" 85,4 GB auf der PS5 einnimmt – , ist das Spiel ganz normal spielbar. Nicht nur technisch scheint es ausgereift genug zu sein, sondern auch inhaltlich gut abzuliefern, denn der Käufer bezeichnet Shadows als "das Beste AC seit Black Flag".

Wer sich nicht spoilern will, sollte Social Media meiden

Auch wenn der Reddit-Post sich um einen einzelnen Spieler dreht, der die PS5-Version von Shadows bereits zocken kann, liegt es nahe, dass noch weitere Personen sich ein Exemplar in dem nicht näher genannten Geschäft sichern konnten – sofern die Geschichte mit dem Verkauf auch stimmt und nichts anderes dahintersteckt. Denkbar wäre auch ein Versehen, da Shadows vor der letzten Verschiebung eigentlich am 14. Februar erscheinen sollte.

So oder so steigt damit das Risiko, dass vorab Material geleakt wird und kleine wie große Spoiler im Netz landen, die den Spieler*innen das Erlebnis verdirbt, die erst am 20. März loslegen können.

Daher unser Rat an alle, die wirklich unvoreingenommen in Shadows starten wollen: Haltet euch bis zum Release von Social Media-Plattformen fern. Auch wenn man versucht, sich von einem Thema wie Assassin's Creed fern zu halten, kann es dennoch passieren, dass man unfreiwillig gespoilert wird.

Wie geht ihr damit um, wenn Spiele, die ihr sehnlichst erwartet, durch solche Aktionen vorab im Netz gespoilert werden? Werdet ihr euch von Social Media fernhalten, bis AC Shadows offiziell erschienen ist?