Assassin's Creed Shadows einen Monat vor Release spielbar: Nach riesigem Leak meldet sich Ubisoft jetzt zu Wort

Was Disc-Versionen so alles anrichten können...

Bereits gestern berichteten wir darüber, dass erste Spieler*innen eine PS5-Version von Assassin's Creed Shadows in die Finger bekommen haben. Das Spiel wurde gut vier Wochen vor Release bereits in einem Geschäft zum Kauf angeboten. Mittlerweile zeigt sich, dass es sich dabei nicht um ein paar Ausnahmen handelt, sondern dass der Leak viel größer ist, sodass Ubisoft sich jetzt auch zu Wort gemeldet hat.

AC Shadows wird sogar schon gestreamt - so reagiert Ubisoft auf den Leak

Dieser Leak breitete sich schnell von einem kleinen Feuerchen zu einem Flächenbrand aus. Erste Exemplare von Assassin's Creed Shadows sind bereits so weit im Umlauf, dass das Spiel sogar schon auf Twitch gestreamt und auf eBay zum Verkauf angeboten wurde (via VGC).

Hier geht es also nicht nur um ein paar wenige Personen, die schon eine Kopie viel zu früh ergattern konnten und still und heimlich vor sich hinspielen, sondern um eine größere Menge Spieler*innen, die mit dem Spiel schon munter im Netz hausieren gehen.

Ubisoft hat auch nicht allzu lange gefackelt und eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Die richtet sich zum einen an alle, die bereits eine Kopie in die Hände bekommen haben, aber auch an die, die noch geduldig bis zum Release am 20. März warten müssen:

Ändert sich nun etwas nach dem Leak? Nein. Auch wenn die Elektrofachmärkte das Spiel schon in ihren Lagern liegen haben und Ubisoft es theoretisch auch vier Wochen früher als geplant freigeben könnte, hält Ubisoft an dem geplanten Release-Termin fest.

Die Entwickler*innen arbeiten nach wie vor an Patches, die zum Release noch restliche Probleme beheben sollen. Daher betont Ubisoft extra, dass das Material aus dem Leak nicht das finale Produkt darstellt und wir uns dadurch keine voreilige Meinung bilden sollen.

Eine Bitte von Ubisoft: Zusätzlich richtet sich Ubisoft mit seinen Worten an alle, die bereits Shadows zocken können. Um den Schaden zu begrenzen, appelliert der Publisher an die Personen, dass sie auf Leaks und Spoiler verzichten, um niemandem das Spielerlebnis zu verderben.

An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass es trotz Ubisofts Bemühungen die Leaks in Schach zu halten hilfreich ist, Social Media-Plattformen bis zum Release zu meiden, um auch ja nicht gespoilert zu werden. Denn seien wir mal ehrlich: So sehr Ubisoft auch an den gesunden Menschenverstand appelliert, gibt es immer Personen, denen das egal ist.

Ob und wie sehr dieser Leak am Ende Assassin's Creed Shadows schaden wird, wird sich dann die nächsten Wochen zeigen. Wir werden euch auf GamePro.de aber rund um den Release und darüber hinaus fleißig über das Spiel auf dem Laufenden halten und euch mit unserem Test helfen, abseits der Leaks eine eigene Meinung der dann finalen Version zu bilden.