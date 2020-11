Assassin’s Creed Valhalla: Fundort von Bils Kamm in Rygjafylki

Neben der rund 55-stündigen Hauptquest gibt es in Assassin's Creed Valhalla natürlich noch einiges mehr in Norwegen und England zu tun. So können wir, während wir als Eivor in Rygjafylki so durch den Schnee stapfen, an einem Flussufer auf die Jungfrau Bil treffen. In ihrer Nebenquest "Kamm der Kämpen" sollen wir den besagten Elchhorn-Kamm finden, um uns ihre Gesellschaft (oder auch mehr) zu verdienen.

So erfüllt ihr die Nebenquest "Kamm der Kämpen" und findet den Kamm

Nachdem wir mit Bil gesprochen und erfahren haben, dass die anderen Männer nach dem Kamm suchen, um ihre Gesellschaft für sich zu gewinnen, schließen wir uns dem Vorgehen an. Statt uns aber an den anderen zu orientieren, die eher ziellos durch die Gegend rennen, gehen wir anders vor:

Geht zur naheliegenden Holzbank am Ufer uns lest das "Sendschreiben einer Jungfrau". Bil gibt uns in der Notiz einen Tipp, dass sich der Kamm "in tiefen Weiten" irgendwo im Schlamm befindet. Damit ist das eisige Gewässer gemeint. Also ab ins eiskalte Nass und schwimmt direkt zum Wasserfall. Nun taucht ihr unterhalb des Wasserfalls hinab und sucht nach der tiefsten Stelle des Grundes. Die Odin-Sicht (rechten Analogstick drücken) kann euch dabei helfen, sich besser zurecht zu finden. Irgendwo am tiefen Grund des Gewässers findet ihr dann schließlich den Elchhorn-Kamm. Taucht wieder auf, überreicht Bil den Kamm und genießt eure Belohnung.

Nebenquest-Belohnungen: Für eure Mühen erhaltet ihr, wie Bil vorab schon verkündet hat, die Gunst ihrer Gesellschaft. Wie ihr die Zeit mit ihr verbringt ist dabei euch überlassen und hat keine Auswirkungen auf das spätere Spielgeschehen. Außerdem erhaltet ihr Erfahrungspunkte für das Erfüllen der Nebenquest.

Neben diesem Nebenquest-Guide haben wir noch ein paar nützliche Tipps für euch, die euch in Assassin's Creed Valhalla den Einstieg erleichtern:

