Assassin's Creed Valhalla: Konkretes Release-Datum eventuell geleakt

Wir wissen bereits, dass Assassin's Creed Valhalla Ende 2020 unter anderem für PS4, PS5, Xbox One und Series X erscheint, nur ein genaues Erscheinungsdatum kennen wir nicht. Genau das soll nun aber ein Händler gelistet haben, heißt es auf Reddit.

Erscheint AC Valhalla im Oktober?

Das angeblich geleakte Datum? Der 16. Oktober 2020.

Woher stammt die Angabe? Die Info kommt vom Reddit-User Reqqu, dessen Retail-Händler des Vertrauens den Erscheinungstermin kurzzeitig angegeben haben soll. Mittlerweile habe der Händler das Datum entfernt und durch ein vages "erscheint 2020" ersetzt.

Reqqu habe Bilder als Beweis gemacht, die von den Moderatoren des Subreddits bestätigt werden. Veröffentlicht wurden sie aber nicht, um das Image des Händlers zu schützen.

Assassin's Creed Valhalla - Screenshots ansehen

Wie wahrscheinlich ist das gemunkelte Release-Datum?

Wir halten das gelistete Release-Datum nicht für unwahrscheinlich: Der 16. Oktober 2020 ist ein Freitag, was kein ungewöhnlicher Tag für Spieleveröffentlichungen ist. Natürlich besteht dann immer noch die Möglichkeit, dass es sich bei dem angegebenen Datum um einen Platzhalter handelt, es gibt aber weitere Dinge, die dafür sprechen.

Die letzten drei Assassin's Creed-Ableger kamen nämlich ebenfalls stets im Oktober heraus, und Ubisoft könnte sich an diese Release-Tradition halten. Zumal alle aufgeführten Teile ebenfalls an einem Freitag auf den Markt kamen:

Ein Release von Valhalla am 16. Oktober würde sich da wunderbar einreihen. Wobei der 2., 9., 23. und 30. Oktober nach dieser Logik dann natürlich ebenfalls im Raum stünden.

Bedenkt aber, dass es sich hierbei um ein Gerücht sowie um darauf basierende Spekulationen handelt. Ubisoft hat das genaue Release-Datum von AC Valhalla nicht offiziell bekanntgegeben. Wir haben Ubisoft daraufhin um ein Statement gebeten.

Wann könnte die PS5-/Xbox Series X-Version erscheinen?

Es ist außerdem bereits offiziell bestätigt, dass AC Valhalla als Day 1-Launch-Spiel für PS5 und XBox Series X erscheint (via IGN). Die beiden Next Gen-Konsolen sollen Ende 2020 in den Läden stehen, haben aber noch kein konkretes Launch-Datum.

Es ist unklar, ob Valhalla dann gleichzeitig für alle Plattformen erscheint. Falls das so sein sollte und der Leak stimmt, dann würde das ja logischerweise bedeuten, dass auch die PS5 und die Xbox Series X im Oktober zu haben sein werden.

Wahrscheinlicher ist es aber, dass das nächste Assassinen-Abenteuer zuerst für die PS4 und XBox One erscheint und einige Zeit später für PS5 und Series X veröffentlicht wird. So war es beispielsweise bei AC Black Flag: Das Piraten-Spiel erschien (im Oktober 2013) zuerst für PS3 und 360 und einen Monat später (im November 2013) als Launch-Titel für Xbox One und PS4.

Alle bekannten Infos zu AC Valhalla

In unserer großen Übersicht fassen wir alle Informationen für euch zusammen, die wir bislang über Assassin's Creed: Valhalla wissen. Hier findet ihr alles Wissenswerte zu Gameplay, Story, der Welt und mehr:

41 2 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla - Gameplay, Story, Release: Alle Infos zum Spiel

Assassin's Creed Valhalla soll Ende 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Series X, PC und Stadia erscheinen. Das erste Next-Gen-Gameplay zum Wikinger-Abenteuer wird am 7. Mai 2020 im Zuge der Inside Xbox veröffentlicht.