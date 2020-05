Assassin's Creed Valhalla - Erstes Next-Gen-Gameplay am Donnerstag

Einen Render-Trailer zu Assassin's Creed Valhalla haben wir bereits gesehen, und zwar zur Ankündigung am letzten Donnerstag. Jetzt warten Fans der Serie gespannt darauf, wann es das erste Gameplay aus dem Open World-Spiel zu sehen gibt.

Wann gibt's das Gameplay? Am 7. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit. Den Trailer und alle Infos aus dem Trailer findet ihr dann pünktlich bei GamePro.de.

Bereits am Donnerstag soll es also soweit sein und wir werden Spielszenen aus Assassin's Creed Valhalla sehen. Und zwar im Rahmen der nächsten Inside Xbox-Episode, bei der Microsoft erstmals Gameplay aus 3rd-Party-Spielen präsentieren wird.

Das Wikingerspiel ist bei der Show mutmaßlich eines der Zugpferde und wurde unlängst als Starttitel für die Xbox Series X angekündigt. Außerdem ist Assassin's Creed Valhalla ein Smart-Delivery-Titel.

Release auch für PlayStation 5: Das Wikinger-Spiel erscheint aber nicht exklusiv für Xbox, sondern kommt Ende 2020 auch für PS5 sowie PS4. Wann es erstes PS5-Gameplay für AC Valhalla zu sehen gibt, ist unklar. Groß unterscheiden dürfte sich das am Donnerstag gezeigte Xbox Series X-Material davon aber nicht.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF