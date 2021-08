Assassin's Creed Valhalla: Großes DLC-Mysterium aufgelöst und es hängt mit Unity zusammen

Assassin's Creed Valhalla hat vor kurzem einen neuen DLC bekommen (mehr dazu lest ihr in unserem Test). Dieser lässt euch mit Eivor nach Paris reisen und die historisch überbrachte Belagerung von Paris durch die Wikinger erleben.



Aber in der Stadt gibt es in einem Gebäude ein größeres Geheimnis, das die Fans jetzt lüften konnten. Dahinter verbirgt sich eine kleine Nachricht, die auf eine Verknüpfung mit Assassin's Creed: Unity schließen lässt.

Absurd schweres Mysterium im neuen Assassin's Creed Valhalla-DLC gelöst

Der bekannte YouTuber Access The Animus beschäftigt sich mit allem rund um die Geschichte von Assassin's Creed. In einem neuen Video fasst er das Mysterium aus dem DLC zusammen:

Wo startet das Rätsel: Im Glockenturm von Saint Denis, einer neuen Umgebung aus "Die Belagerung von Paris", findet ihr eine alte Steinplatte. Die Nachricht darauf ist aber erst einmal eine unleserliche Zeichenfolge. Doch über einen Code, der sich Caesar Cipher nennt, konnte die erste Nachricht übersetzt werden.

Daraus resultiert letztlich ein Brief, der in Latein geschrieben wurde. Das ist die erste Nachricht, basierend auf der Übersetzung aus dem Video von Access The Animus:

"Von den hellblauen Blumen in Compendium

Von den weißen Blumen in Nordparis, wo wir beten

Und vom Marktplatz in Suessionum

Die gleichen Längen führen zum Ort

Versteck es

Für den nächsten Schlüssel, der erste, der zweite und der letzte beinhalten den nächsten und der dritte bleibt alleine."

Die zweite Nachricht: Der erste Text weist somit auf die Städte Compendium, Nordparis und Suessionum hin. Die beschriebenen Orte ergeben ein Dreieck auf der Karte und in der Mitte davon befindet sich der nächste Ort. Direkt an Saint Denis gelegen ist dort eine Grabstädte für die verstorbenen Könige von Paris.

Dort findet sich nach einigen Gräbern eine zweite Steinplatte, die wieder eine verschlüsselte Nachricht beinhaltet. Diese ist in der Isu-Sprache, zu der ihr mehr hier lesen könnt:

Am Ende konnte die folgende Nachricht durch eine weitere Entschlüsselung sowie einer Übersetzung aus dem Lateinischen herausgefunden werden:

"Dionisius kontrolliert den Verstand mit einer Kugel, aber das reicht nicht, um ihn zu retten.

Ich werde seine Arbeit weiter machen, damit ich eine Geschichte über seinen abgeschlagenen Kopf schreiben kann.

Ich habe etwas Falsches erzeugt und in die Kugel falsche Fährten gelegt, um andere gegenseitig aufzuhetzen

Aber genau das greift jetzt meinen Verstand an und sagt mir etwas, was ich nicht wirklich sehe oder höre

Ich weiß nicht, was ich machen muss, um mich nach links zu bewegen

Ich habe es dahin zurück gebracht, wo Dionisius es gefunden hat

Es ist zu gefährlich

Wir nutzen es, um daraus eine Geschichte für andere zu erzählen"

So hängt das Mysterium mit Assassin's Creed Unity zusammen

Die Belagerung von Paris nimmt mit dieser Nachricht direkten Bezug auf den zweiten Unity-DLC Dead Kings. Dort geht es nämlich auch nach Saint Denis, genauer in die Katakomben und damit die Grabstätten der verstorbenen Könige. Am Ende davon fand Arno Dorian ein Stück des Apfels von Eden.

Damit nimmt der neue DLC aus Assassin's Creed Valhalla direkten Bezug auf den Apfel, der viele Jahrhunderte später an dem Ort landen wird. Zudem wissen wir durch den letzten Text, dass wohl Dionisius mit einer mächtigen Kugel, dem Apfel von Eden, die Menschen kontrolliert hat. Und ein Stück davon letztlich in Saint Denis vergraben wurde.

Es ist ein kleines Easter Egg, das wohl nur den wenigsten wirklich beim Spielen auffallen wird. Eingefleischte Fans der Reihe dürften sich aber dennoch über diesen Verweis freuen.

Findet ihr solche verschlüsselten Easter Eggs spannend oder wollt ihr lieber, dass solche Zusammenhänge zwischen Spielen für alle verständlich gezeigt werden?