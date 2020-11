Das Test-Embargo für Assassin's Creed Valhalla ist gefallen. Wie Ubisofts Wikinger-Abenteuer international abschneidet, zeigen wir euch im Wertungsspiegel.

Durchschnitts-Scores von Valhalla auf Metacritic und OpenCritic

* Stand: 10. November 2020, 9:32 Uhr.

Erste Kritiken & Wertungen zu Assassin's Creed Valhalla im Überblick

Seite Wertung GamePro 65 GameStar 72 IGN 8/10 Game Informer 9.3/10 GameSpot 8/10 USGamer 3,5/5 Destructoid 6.5/10 Shacknews 8/10 Wccftech 8.5/10 Game Revolution 2.5/5

Insgesamt schneidet AC Valhalla international also gut ab, ist wertungstechnisch auf dem Niveau von Odyssey, das auf OpenCritic bei einem Durchschnitt von 84 und auf Metacritic bei 83 Punkten steht.

Release & Plattformen: Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November 2020 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Die PS5-Version schlägt zum Launch der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020 auf.

GamePro-Test zu Assassin's Creed: Valhalla: In unserem Review verraten wir euch genauer, warum uns das neue Assassin's Creed enttäuscht. Den Test der Kollegen von der GameStar lest ihr hier.