Die kabellosen Astro A50 Headsets von Logitech sind gezielt auf die Verwendung mit Konsolen ausgelegt. Derzeit gibt es bei Otto Bundles mit den Headsets und verschiedenen Spielen oder einem PS5 Controller im Angebot. Eines davon, das Bundle aus Astro A50 und Far Cry 6 für die PS5, ist sogar billiger, als ihr das Headset derzeit allein kaufen könnt (laut geizhals.de).

Ohne Rabatt kostet das Astro A50 319,- Euro, ist aber bei einigen Shops auf 269,- Euro heruntergesetzt. Das Bundle mit Far Cry 6 kostet allerdings nur 251,69 Euro.

Das Astro A50 mit Halo Infinite, Forza Horizon 5 oder PS5 Dualsense

Wie bereits erwähnt ist das aber nicht das einzige Bundle, das ihr derzeit bei Otto bekommen könnt. Für 269,- Euro, also den gleichen Preis wie das reduzierte Headset allein, gibt es den PS5 Dualsense Controller dazu. Wer eine Xbox one oder Series X hat, für den gibt es zum selben Preis ein Bundle mit Forza Horizon 5. Etwas teurer, aber immer noch ein guter Deal ist die Kombination aus Astro A50 und Halo Infinite für 278,38 Euro.

Astro A50: High-End Headset für PS5 und Xbox Series X

Dass das Astro A50 nicht ganz billig ist, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dafür bringt es aber auch ordentlich etwas mit. Es gibt das Headset in zwei Ausführungen, eine für PlayStation und eine für Xbox, wobei beide auch am PC verwendet werden können.

Dank Dolby Audio ist das wichtigste an einem Headset auf jeden Fall geboten: Ausgezeichneter Klang. Nicht nur könnt ihr euer Spiel und eure Teamkollegen problemlos hören, auch Musikliebhaber kommen nicht zu kurz. Für mehr Immersion direkt auf der Couch könnt ihr die Balance zwischen Spiel und Stimmen direkt am Headset anpassen. Das Mikro könnt ihr außerdem einfach wegklappen, wenn ihr es nicht braucht.

Die Base Station, die beim Headset mitgeliefert wird, dient sowohl als Ladestation als auch Verbindung zur Konsole. Übrigens hält der Akku des Headsets bis zu 15 Stunden, bevor es wieder geladen werden muss.

Far Cry 6: Shooter mit Starpower

Wie schon die Vorgänger ist auch Far Cry 6 ein First-Person-Shooter mit viel Story. Diesmal befindet ihr euch auf der fiktiven Insel Yara, die Kuba nachempfunden ist. Ihr spielt einen Rebellen (oder eine Rebellin) namens Dani Rojas, der sich gegen den Diktator Antón Castillo (Giancarlo Esposito, bekannt z.B. aus Breaking Bad und The Mandalorian) auflehnt.

Wie bereits in den Vorgängern könnt ihr euch in einer großen Open World bewegen, entweder zu Fuß oder mit einer Auswahl and Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen. Neben den üblichen Waffen wie Pistolen, Maschinengewehren und Granatenwerfern könnt ihr auch mit speziellen improvisierten Waffen kämpfen, zum Beispiel einer Nagelpistole oder einer Schleuder, die CDs abfeuert.