Kratos, Aloy, Jak & Co. in Astro Bot - Alle PlayStation-Charaktere, die ihren eigenen Bot besitzen

In Astro Bot treffen wir auf viele Bots, die PlayStation-Charakteren nachempfunden sind.

Astro Bot wird laut Team Asobi ein "wirklich, wirklich großes Spiel". Dazu zählen nicht nur massig Levels, Feindtypen und Fähigkeiten, sondern auch die VIP-Bots, die an PlayStation-Charaktere angelehnt sind. Auf die können wir in dem PS5-exklusiven Jump&Run nicht nur treffen, sondern sie auch sammeln und mit ihnen interagieren.

Nathan Drake, Ratchet, Aloy... wer alles dabei ist, listen wir euch hier auf.

Hinweis: Die Liste umfasst nur VIP-Bots, die durch offizielles Material von Team Asobi bestätigt wurden, also auf Bildern und in Trailern gezeigt wurden bzw. in Interviews Erwähnung fanden. Sobald neue Bots bekannt sind aktualisieren wir diese Liste. Hier seid ihr also immer auf dem aktuellen Stand.