PlayStation-Fans haben bei Sony ihr Spiel des Jahres gewählt und dieses PS5-Game hat wenig überraschend total abgeräumt

Astro Bot räumt weitere Awards ab.

Auch 2024 werden zum Jahresende allerhand Preise verliehen. So fanden erst kürzlich die großen Game Awards statt, bei denen sich Spiele aus der ganzen Welt über verschiedene Preise freuen durften.

Besonders begehrt ist dabei natürlich der Titel "Game of the Year", der nun auch im Rahmen der PS Blog Game of the Year 2024-Awards durch die PlayStation-Community vergeben wurde.

Astro Bot räumt ab - Gewinnt GOTY und 5 weitere Awards

In 19 Kategorien konnte die PlayStation-Community abstimmen und das hat sie auch fleißig getan – mehr als 1,6 Millionen Votes sind bei der Wahl eingegangen. Wie bei den Game Awards ist auch hier Astro Bot als großer Gewinner hervorgegangen.

Neben dem GOTY-Award konnte der Plattformer noch fünf weitere Kategorien für sich entscheiden und ist damit das Spiel mit den meisten Platin-Trophäen. In zwei weiteren Rubriken schaffte es der Titel noch auf das Siegertreppchen. Hier sind alle Astro Bot-Preise in der Übersicht:

Beste Grafik: Gold (2. Platz)

Gold (2. Platz) Beste Art Direction: Platin (1. Platz)

Platin (1. Platz) Bestes Audio Design: Platin (1. Platz)

Platin (1. Platz) Bester Soundtrack: Gold (2. Platz)

Gold (2. Platz) Bester DualSense-Support: Platin (1. Platz)

Platin (1. Platz) Beste Accessibility Features: Platin (1. Platz)

Platin (1. Platz) Bestes PS5-Spiel: Platin (1. Platz)

Platin (1. Platz) Studio des Jahres: Platin (1. Platz)

Abseits von Astro Bot konnte kein anderes Spiel in mehr als einer Kategorie den Sieg erringen. Helldivers 2, Stellar Blade und auch Black Myth: Wukong schafften es aber wiederholt aufs Siegertreppchen und konnten neben jeweils einem Platin-Award noch eine Reihe Gold-, Silber- oder Bronze-Trophäen abstauben.

Alle Platzierungen könnt ihr euch hier anschauen.

Team Asobi freut sich sicherlich darüber, dass Astro Bot nach den von Kritiker*innen gewählten Game Awards nun auch noch einen reichweitenstarken Community-Preis erhalten hat. Wirklich überraschend ist das aber nicht. Auf Metacritic zeigen der Metascore sowie Userscore mit 94 btw. 9,2 sehr deutlich, wie gut das Spiel ankommt (Stand 18.12.2024).

Im GamePro-Test konnte das Abenteuer des knuffigen Sympathieträger ebenfalls mit 94 Punkten ordentlich abräumen.

Was denkt ihr? Gehen die Auszeichnungen verdientermaßen an Astro Bot oder habt/hättet ihr für andere Titel gestimmt? Verratet es uns in den Kommentaren!