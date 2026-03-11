Die beste Mario-Kart-Alternative für PS5: Diesen Rennspiel-Hit aus 2025 gibt's jetzt im Angebot!

In diesem PS5-Rennspiel saust ihr manchmal sogar durch die Luft.

Das laut Metacritic beste neue PS5-Rennspiel 2025 (zumindest, wenn man von der PS5-Portierung des weit älteren Forza Horizon 5 absieht) könnt ihr euch gerade günstiger schnappen. Durch die Amazon Frühlingsangebote bekommt ihr aktuell einen stattlichen Rabatt auf das Ende September erschienene und bislang ziemlich preisstabile Spiel, das die derzeit beste Mario-Kart-Alternative für die Sony-Konsole ist. Hier findet ihr das Angebot:

Der Deal soll offiziell noch bis zum 16. März laufen, falls das Spiel nicht früher vergriffen ist. Daneben gibt’s bei Amazon gerade natürlich auch noch eine Menge weitere PS5-Spiele günstiger, ein paar der Highlights des aktuellen Sales sind allerdings schon jetzt ausverkauft. Wenn ihr euch die restlichen Top-Deals noch schnappen wollt, solltet ihr euch also ein wenig beeilen. Die besten Angebote findet ihr hier:

Das ist das beste PS5-Rennspiel 2025 laut Metacritic!

1:35 In Sonic Racing: CrossWorlds verändern sich die Strecken - und es gibt Hoverboards!

Autoplay

Das beste neue PS5-Rennspiel 2025 ist laut Metacritic Sonic Racing: CrossWorlds – zugegebenermaßen auch dank schwächelnder Konkurrenz, sonst hätten die 82 Punkte wohl nicht zum Spitzenplatz gereicht. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Sonic-Racing-Reihe wohl noch nie zuvor so gut war, zumal das Spiel bei den Fans sogar noch besser ankommt als bei den Kritiker*innen: Im PS Store steht es bei 4,63 von 5 Sternen, auf Steam sind die Rezensionen zu 94 Prozent positiv.

Die tollen Bewertungen hat der Mario-Kart-Konkurrent nicht zuletzt den neuen Dimensionswechseln zu verdanken: Wenn ihr auf den 24 Strecken durch bestimmte Ringe fahrt, wechselt ihr fließend in eine der 15 Crossworlds, von denen das Spiel seinen Namen hat. Das sorgt nicht nur für optische Abwechslung, sondern auch für Überraschungen im Rennverlauf, da man sich immer wieder auf die neue Umgebung einstellen muss.

Solche Ringe schicken euch in Sonic Racing Crossworlds in andere Dimensionen!

Das gilt desto mehr, als ihr in Sonic Racing Crossworld nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Luft und auf dem Wasser unterwegs seid. Außerdem steht euch ein stattlicher Fuhrpark aus 45 Fahrzeugen zur Verfügung, die sich noch dazu mit verschiedensten Gegenständen aufrüsten lassen. Natürlich findet ihr zudem auf der Strecke jede Menge Items, mit denen ihr eure Gegner sabotieren könnt.

Sonic Racing Crossworlds bietet also eine Menge Vielfalt und Umfang. Da es sich auch bei den Grundlagen keine Schwächen erlaubt und das Fahrgefühl genau so ist, wie es sich für einen einsteigerfreundlichen Kart Racer gehört, handelt es sich zweifelsfrei um die beste Mario-Kart-Alternative, die ihr auf der PS5 bekommen könnt. Wer mal wieder Lust auf ein buntes Arcade-Rennspiel hat, sollte also unbedingt zuschlagen.