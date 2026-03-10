Amazon reduziert mit ihren Frühlingsangeboten fast alle Kindle-Modelle

Wie findet ihr unter allen Kindles den richtigen für euch? Ich verrate es euch hier.

Einen Kindle solltet ihr immer im Angebot kaufen, denn Amazons hauseigene E-Reader sind in jeder großen Sale-Aktion des Versandriesen reduziert und das ist auch bei den gerade laufenden Frühlingsangeboten nicht anders. Wenn ihr dieses Jahr wieder mehr lesen wollt, dann ist das eure Chance.

Amazon Kindle: Alle Modelle im Angebot in der Übersicht

Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass der stinknormale Kindle nicht in der Liste auftaucht. Das ist tatsächlich der einzige E-Reader, der gerade nicht reduziert ist. Aus meiner Sicht macht das aber nichts, da ich den allermeisten sowieso den Kindle Paperwhite empfehlen würde, der mit einem größeren Display, schnellerer Reaktion und einer längeren Akkulaufzeit punkten kann.

Wenn es euch schwerfällt, mit dem Lesen zu beginnen, dann kann ein E-Reader euch dabei helfen.

Welcher Kindle ist für wen geeignet?

Wer einfach nur lesen will, für den ist der Kindle Paperwhite die beste Wahl unter den vielen Kindle-Modellen. In der etwas teureren Signature Edition erhaltet ihr außerdem noch ein paar nette Zusatzfeatures wie ein automatisch einstellendes Frontlicht, mehr Arbeitsspeicher und die Möglichkeit, den Reader auf kabellos zu laden.

Wer auch Comics in seine Leseroutine einbinden will, der braucht den Kindle Colorsoft, der als momentan einziges Modell von Amazon Farben darstellen kann. Auch hier gibt es eine Signature Edition, die dieselben Vorteile bietet, wie beim Kindle Paperwhite.

Der Kindle Colorsoft hat ein beeindruckendes Farbdisplay zu bieten.

Der Kindle Scribe ist für Personen gemacht, die ihr Kindle nicht nur zum Lesen benutzen wollen. Denn die Notiz-Funktion macht das Gerät zum perfekten Begleiter für Meetings oder Uni-Vorlesungen, da ihr so schnell und einfach direkt in eure Dokumente hineinschreiben könnt und sie sich auch ohne große Probleme an euren Arbeitsrechner schicken lassen.

Was ist mit dem Kindle Kids?

Die logische Antwort auf die Frage, für wen die Kindle-Kids-Modelle gedacht sind wäre natürlich: für Kinder. Aber das greift etwas zu kurz, denn auch für Erwachsene können die Geräte die richtige Wahl sein, denn sie unterscheiden sich weniger von den herkömmlichen Kindles, als man zuerst erwarten würde.

Nicht nur Kinder sind die Zielgruppe für den Kindle Kids.

Denn technisch unterscheidet er sich nicht von der Version für Erwachsene. Die Unterschiede liegen in der Software und anderen Features, so sind Kindle Kids grundsätzlich werbefrei, bei den regulären Modellen müsst ihr für Werbefreiheit einen kleinen Aufpreis zahlen. Zudem bekommt ihr mit Amazon Kids+ sechs Monate lang kostenlos ein weitläufiges Angebot an Kinderbüchern geboten. Danach kostet die Mitgliedschaft 4,99 € im Monat.

Außerdem ist bei den Kids-Modellen eine Hülle bereits vorhanden und muss nicht extra hinzugekauft werden und sollte euer Gerät in den ersten zwei Jahren kaputt gehen, wird es kostenlos ersetzt. Im Gegenzug sind nur einige wenige Bücher im Kindle Store, die als 18+ eingestuft werden nicht einsehbar. Diese Alterssperre könnt ihr aber umgehen, indem ihr den Kids-Modus ausschaltet, dann wird euch zwar wieder Werbung angezeigt, aber euch werden keinerlei Inhalt vorenthalten.