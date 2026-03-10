  • Anzeige

Mario-Hit im Angebot: Switch-Spiel mit 90 Punkten im Test jetzt bei Amazon zum Top-Preis schnappen!

Gerade könnt ihr euch eines der besten klassischen Mario-Spiel überhaupt günstig im Sonderangebot schnappen, den Hit mit 90 Punkten im GamePro-Test gibt's jetzt bei Amazon im Angebot.

10.03.2026 | 13:04 Uhr


Bei Amazon gibt es gerade ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch im Angebot – und zwar sogar eines, das man gerade in der physischen Version nur selten günstiger findet. Auf die Switch-Neuauflage eines Wii U-Hits, der auf Metacritic bei 93 Punkten steht, bekommt ihr jetzt 20€ Rabatt, was in diesem Fall schon eine ganze Menge ist. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Großes Mario-Spiel jetzt im Top-Angebot abstauben!

Durch die Frühlingsangebote gibt es bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere Switch-Spiele günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Die Übersicht über alle Amazon-Frühlingsangebote, die noch bis zum 16. März laufen (wobei allerdings nicht alle Angebote bis zum Ende des Sales gültig sind), findet ihr hier:

Amazon Frühlingsangebote gestartet: alle Deals im Überblick!

Ein Klassiker mit neuem Abenteuer: Das ist der günstige Mario-Hit!

Video starten 9:32 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Warum ihr den Koop-Plattformer unbedingt auf der Switch nachholen solltet

Es geht hier um Super Mario 3D World + Bowser's Fury, die Switch-Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen Jump&Run-Hits. Diese bringt einige Verbesserungen mit, darunter beispielsweise ein neuer Online-Koop für bis zu vier Personen und ein neuer Fotomodus. Grafisch braucht die Switch-Version hingegen gar nicht so viel zu verändern, die knallbunten Welten des Mario-Platformers sehen auch heute noch hübsch aus.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury jetzt im Angebot schnappen!

Die größte Neuerung ist ohnehin das große Add-on Bowser’s Fury, das einen etwas düstereren Look hat als das Hauptspiel und ein ganz neues Abenteuer bietet, welches fast schon ein eigenes Spiel sein könnte, auch wenn es sich bei den Mechaniken von Super Mario 3D World bedient. Zusammen mit Bowser Jr. versucht Mario hier den wutentbrannten Bowser, der mit Meteoritenschauern die Samtpfotenküste in Schutt und Asche legt, wieder zur Vernunft zu bringen.

In der neuen Erweiterung von Super Mario 3D World ist Bowser mächtig wütend. In der neuen Erweiterung von Super Mario 3D World ist Bowser mächtig wütend.

Auch das Hauptspiel ist nach wie vor eine Wucht und eines der besten 3D-Mario-Spiele, die die Switch zu bieten hat. Das liegt nicht zuletzt am hervorragenden Leveldesign, das immer wieder mit kreativen Gameplay-Ideen überrascht. So flitzen wir mit Schlittschuhen über einen zugefrorenen See, reiten auf dem Rücken eines Dinosauriers oder spielen eine Schattenriss an einer Wand, wodurch wir kurzzeitig wieder traditionell in 2D hüpfen.

Falls ihr Super Mario 3D World nicht schon auf Wii U gespielt habt, wäre allein schon das Hauptspiel sein Geld wert. Schließlich handelt es sich um ein Spiel, das wirklich kein Mario-Fan verpassen sollte. Zum reduzierten Preis kann sich der Kauf der Switch-Neuauflage dank Bowser's Fury jedoch selbst für diejenigen lohnen, die das Original bereits gespielt haben.

Mario-Hit jetzt für Switch günstig im Amazon-Angebot abstauben!
Mario-Hit im Angebot: Switch-Spiel mit 90 Punkten im Test jetzt bei Amazon zum Top-Preis schnappen!

