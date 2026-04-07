PS5-Spieler zockt PS-Exclusive und bekommt auf erniedrigende Weise gezeigt, wie kaputt sein DualSense-Controller ist

Auch beim DualSense kann es zu Stick Drift kommen.

Das Stickdrift-Problem ist nicht vielen Besitzer*innen der Nintendo Switch und Xbox Series X/S ein Begriff, sondern sorgt auch bei etlichen PlayStation 5-Fans für ein ernüchterndes Seufzen.



Wenn der Analogstick des DualSense plötzlich ein Eigenleben entwickelt, schmälert das natürlich den Spielspaß bei den meisten Games. Wie das Ganze im PS5-Exclusive Astro Bot aussieht, zeigt uns jetzt YouTuber SpectreXGaming.

Wenn der Analog-Stick ein Eigenleben entwickelt

Ohje, das tut weh: Der im Spiel dargestellte Ingame-Controller, ahmt nicht nur die Controller-Bewegungen des Spielers nach, sondern auch die (vermeintlichen) Tasteneigaben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist Stickdrift überhaupt? Wir erklären es euch ganz kurz: Beim sogenannten Stickdrift wollen die Analogsticks nicht mehr richtig funktionieren und registrieren Tasteneigaben, die gar nicht von euch selbst kommen. Dieses Problem wird durch starken Gebrauch oder schlichtweg das Alter des Controllers begünstigt, Kern des Problems ist aber die Mechanik im Inneren.

2:01 Astro Bot-Launch-Trailer zeigt eindrucksvoll, warum wir uns so sehr auf das PS5-Spiel freuen

Autoplay

Was tun bei Stick-Drift? Sollte auch euer Controller auch an Stickdrift leiden, dann könnt ihr ihn zur Reparatur oder Umtausch einschicken, sofern eure Garantie noch läuft.

Team Asobis Jump&Run-Hit Astro Bot ist übrigens im September 2024 exklusiv für die PS5 auf den Markt gekommen und zeigt wie kaum ein anderes PlayStation-Spiel, wie fantastisch die Adaptiven Trigger und das Haptischen Feedback des DualSense-Controllers im Gameplay integriert werden können.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Aber auch abseits davon ist Astro Bot ein unfassbar kreativer 3D-Hüpfer, der dank seines abwechslungsreichen und genialen Leveldesigns zu den besten modernen Jumo&Runs gehört. Unseren Test zu Astro Bot lest ihr hier.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Habt ihr schon mit Stick-Drift zu kämpfen gehabt? Und Falls ja: Wie habt ihr das Problem gelöst? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Antworten!.