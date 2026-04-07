Pokémon Pokopia: Wenn ihr den Pokédex vervollständigt, warten versteckte Belohnungen auf euch - Das sind sie

In Pokémon Pokopia gibt es eine geheime Belohnung für den vollständigen Pokédex - vielleicht seid ihr schon zufällig daran vorbeigelaufen. (© The Pokémon Company)

Wie es sich für ein Pokémon-Spiel gehört, hat auch Pokopia einen eigenen Pokédex, der frei nach dem Serienmotto alle Monster auflistet, die ihr gesehen oder geschnappt habt.

Wenn es euch gelungen ist, alle 300 standardmäßig im Spiel verfügbaren Pokémon einzufangen, erhaltet ihr eine geheime Belohnung: Nur so schaltet ihr den Zugang zu einem Raum auf Glitzerwolkia frei, der exklusive Anleitungen und das obligatorische Diplom enthält.

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

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Neo-Suchmaschine und Entwicklerraum: So funktioniert die Pokédex-Belohnung

Theoretisch könnt ihr diesen Raum sogar schon vor Abschluss des Pokédex entdecken: Auf der nordwestlichen Insel von Glitzerwolkia (laut IGN dort, wo man erstmals Garados begegnet), verbirgt sich tief im Inneren eine Höhle mit einem versiegelten Bereichstor.

Das Tor lässt sich aber auch beim Zufallsfund nur öffnen, wenn der gesamte Pokédex abgeschlossen ist. Habt ihr die 300 Pokémon gefangen, erhaltet ihr automatisch die Anleitung für das Neo-Itemradar.

Professor Tangoloss weist euch dann darauf hin, das ihr diese auf Glitzerwolkia einsetzen sollt.

Für die Herstellung der Neo-Itemradar benötigt ihr ein reguläres Itemradar und fünf Pokémetallbarren.

Auf der erwähnten nordwestlichen Insel findet ihr im Anschluss ein verfallenes Gebäude. Im Erdgeschoss liegt ein brauner Block im Boden - zerstört ihr diesen und grabt weiter nach unten, gelangt ihr in eine Kammer mit einem Bereichstor und Kartenlesegerät.

Event-exklusive Pokémon wie Hoppspross sind übrigens nicht erforderlich, tauchen aber trotzdem in der Auflistung auf:

In diesem Raum befinden sich drei goldene Pokébälle mit Anleitungen für einen Drucker, ein Rolltor sowie einen Kartenleser. Mit dem Rolltor und dem Kartenlesegerät könnt ihr etwa eigene Bereichstore bauen.

Und die "offizielle" Bescheinigung darf natürlich nicht fehlen. Wenn ihr den Pokédex am Drucker scannt, erhaltet ihr folgendes Diplom: "Dieses Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Pokédex. Herzlichen Glückwunsch!"

Wie weit seid ihr mit eurem Pokédex in Pokopia vorangekommen?