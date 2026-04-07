One Piece-Schauspielerin verrät, was das Wichtige an Vivis Beziehung zu Ruffy in Staffel 3 ist: Sie sei "eine der wenigen Personen, die Ruffy verändern"

Charithra Chandran übernimmt in der Netflix-Fassung von One Piece die Rolle von Vivi - und wird in Staffel 3 noch wichtiger. (© Netflix)

Nach der Staffel ist vor der Fortsetzung: Vor rund einem Monat feierte Netflix-Season 2 zur One Piece-Realserie ihr Debüt – und damit richtet sich zumindest für die Schauspieler*innen schon der Blick auf die nächste Season.



In einem Interview mit Collider Ladies Night hat sich nun Vivi-Darstellerin Charithra Chandran ausführlich über ihre Rolle in der zweiten Staffel unterhalten und auch einen Ausblick auf die kommende Season gegeben.

Paddington Bear als Gleichnis

Laut Chandran beschreibe ihr Schauspielkollege Iñaki Godoy (der Ruffy-Darsteller) seine Figur gerne als eine Art "Paddington Bear", also jemand, der andere verändert, selbst aber kaum veränderbar ist. Vivi hingegen sei "eine der wenigen, die Ruffy wirklich verändern", wie Chandran im Interview ausführt.

1:38 One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind

Autoplay

Ihr Fokus liegt in diesem Kontext auf einer Szene, die als einer der Schlüsselmomente der jüngsten Netflix-Episoden gilt: die Konfrontation zwischen Vivi und Ruffy vor den Toren von Drum Island in Folge 6.

In der Folge "Geweihte Nami" blockieren Wachen die Tore des Königreichs Drum, als die Strohhüte dringend medizinische Hilfe für Nami suchen.

Als Ruffy angreift, hält Vivi ihn zurück – obwohl kurz zuvor ein Warnschuss ihren Arm gestreift hat.

Chandran beschreibt diese Szene im Interview als "einen entscheidenden Moment der Freundschaft und Verbindung zwischen den beiden". Es sei der Punkt, an dem Ruffy begreife, dass er diese Art von gegenseitigem Verständnis nicht mit jedem teilt.

Gleichzeitig betont die Darstellerin, dass auch die anderen Strohhüte ihre eigenen, besonderen Verbindungen untereinander haben – Vivis sei lediglich eine von vielen, aber eben eine besonders seltene.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Vivi-Darstellerin über Staffel 2: Vertrauen, das noch wächst

In der vorigen Folge versicherte Zorro einer in Lebensgefahr schwebenden Vivi: "Keine Sorge. Ruffy kommt." Es ist ein Satz, der das bedingungslose Vertrauen des Schwertkämpfers in seinen Kapitän auf den Punkt bringt.

Chandran wurde gefragt, ob Vivi am Ende von Staffel 2 dasselbe sagen könnte – nicht ganz, wie die Darstellerin meint, denn "das ist ein Staffel-3-Moment".

Am Ende von Episode 8 ist Vivi sichtlich überrascht, dass die Strohhüte bereit sind, ihr bei der Rückeroberung ihres Königreichs zu helfen.

Das liege laut Chandran aber nicht an fehlendem Vertrauen in Ruffy, sondern daran, dass Vivi nach ihrer Zeit bei Baroque Works schlicht gelernt habe, niemanden nah an sich heranzulassen.

"Sie [Vivi] versteht noch nicht so ganz, wie viel diese Menschen [die Strohhutbande] für sie empfinden."

In derselben Szene äußert sich auch Nami zur Prinzessin von Alabasta: "Ich dachte, du kennst uns inzwischen". Genau dieses "Kennenlernen" ist auch der Handlungsbogen - nicht als Information, sondern als Vertrauensbasis -, den Vivi in Netflix-Staffel 3 vollenden soll.

Was war euer Vivi-Lieblingsmoment aus der zweiten One Piece-Staffel?