Live

Disney Dreamlight Valley Pocahontas-Update: Uhrzeit und alle Release-Infos von “Whispers of the Wind" im Liveticker

Das kostenlose Pocahontas-Update steht in den Startlöchern. Wir begleiten den Release mit einem Liveticker.

Maximilian Franke
07.04.2026 | 19:00 Uhr

Am 08. April 2026 erscheint das nächste Update für Disney Dreamlight Valley. Diesmal dreht sich alles um Pocahontas, die auch gleich ihren Waschbär-Freund Meeko als neuen Begleiter mitbringt. Wir begleiten die Veröffentlichung im Liveticker.

Disney Dreamlight Valley Pocahontas-Patch: Alle Infos im Ticker

Dienstag, 07.04.2026

19:00 Uhr

Hier findet ihr ab morgen unseren Liveticker, mit dem wir euch rund um den Release auf dem Laufenden halten. Falls es neue Infos und technische Probleme gibt, oder ihr wissen wollt, wann genau der Patch zum Download bereit steht, erfahrt ihr es hier.

Bis dahin könnt ihr euch den ersten offiziellen Trailer zum kommenden Patch anschauen:

Video starten 1:26 Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor

Wann erscheint das Pocahontas-Update?

Der Patch erscheint planmäßig am 08. April und wird auf allen unterstützten Plattformen gleichzeitig veröffentlicht. In der Regel erscheinen größere Updates immer gegen 15 Uhr des jeweiligen Tages.

Es kann allerdings Plattform-spezifisch zu Verzögerungen oder Ungenauigkeiten kommen. Laut Gameloft kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis wirklich alle Fans mit den neuen Inhalten loslegen können.

Was steckt im Pocahontas-Update?

Neben den großen Highlights erwarten euch wieder jede Menge kleinere Bugfixes und Änderungen. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, findet ihr hier die offiziellen Patch Notes mit einer kompletten Liste aus allen Neuerungen.

Neben der neuen Heldin und Meeko wird es auch ein komplett neues Gebäude geben. In “Olafs großer Ausstellung” könnt ihr eure gesammelten Items und wertvollen Schätze präsentieren. Es entspricht also in etwa dem Museum, wie wir es aus anderen Lebenssimulationen kennen.

Disney Dreamlight Valley Museum enthüllt: So funktioniert Olafs große Ausstellung
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Museum enthüllt: So funktioniert Olafs große Ausstellung
Disney Dreamlight Valley Ostern 2026: Alle neuen Belohnungen, Rezepte und Pflichten des Eivaganza-Events
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Ostern 2026: Alle neuen Belohnungen, Rezepte und Pflichten des Eivaganza-Events
Disney Dreamlight Valley teast neuen Charakter an und es gibt schon gute Hinweise, wer es sein könnte
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley teast neuen Charakter an und es gibt schon gute Hinweise, wer es sein könnte

Außerdem wird das Crafting-Menü überarbeitet und lässt euch endlich nach bestimmten Gegenständen suchen oder mit verschiedenen Filtern sortieren – ganz ähnlich wie das Koch-Menü, das letztes Jahr die gleiche Restauration erhalten hat.

Darüber hinaus gibt’s natürlich auch wieder einen neuen Sternenpfad, neue Klamotten in Dagoberts Laden und zwei neue Events im April und im Mai 2026.

Als nächstes dürfte in einigen Monaten übrigens ein Hercules-Update anstehen, wie die offizielle Roadmap bereits verrät. Welche Charaktere genau hinzukommen, wissen wir allerdings noch nicht.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Pocahontas-Update von Disney Dreamlight Valley?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley Pocahontas-Update: Uhrzeit und alle Release-Infos von “Whispers of the Wind" im Liveticker

vor 8 Stunden

Disney Dreamlight Valley Museum enthüllt: So funktioniert Olafs große Ausstellung

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley teast neuen Charakter an und es gibt schon gute Hinweise, wer es sein könnte

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley Ostern 2026: Alle neuen Belohnungen, Rezepte und Pflichten des Eivaganza-Events
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Pokopia: Wenn ihr den Pokédex vervollständigt, warten versteckte Belohnungen auf euch - Das sind sie

vor 23 Minuten

Pokémon Pokopia: Wenn ihr den Pokédex vervollständigt, warten versteckte Belohnungen auf euch - Das sind sie
One Piece-Schauspielerin verrät, was das Wichtige an Vivis Beziehung zu Ruffy in Staffel 3 ist: Sie sei eine der wenigen Personen, die Ruffy verändern

vor 57 Minuten

One Piece-Schauspielerin verrät, was das Wichtige an Vivis Beziehung zu Ruffy in Staffel 3 ist: Sie sei "eine der wenigen Personen, die Ruffy verändern"
Disney Dreamlight Valley Pocahontas-Update: Uhrzeit und alle Release-Infos von “Whispers of the Wind im Liveticker

vor 58 Minuten

Disney Dreamlight Valley Pocahontas-Update: Uhrzeit und alle Release-Infos von “Whispers of the Wind" im Liveticker
McDonalds bringt Pro Gamer-Menü mit skurrilem Gadget, das den Controller für euch bewegt – aber leider noch nicht bei uns

vor einer Stunde

McDonalds bringt Pro Gamer-Menü mit skurrilem Gadget, das den Controller für euch bewegt – aber leider noch nicht bei uns
mehr anzeigen