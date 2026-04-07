Disney Dreamlight Valley Pocahontas-Update: Uhrzeit und alle Release-Infos von “Whispers of the Wind" im Liveticker

Am 08. April 2026 erscheint das nächste Update für Disney Dreamlight Valley. Diesmal dreht sich alles um Pocahontas, die auch gleich ihren Waschbär-Freund Meeko als neuen Begleiter mitbringt. Wir begleiten die Veröffentlichung im Liveticker.

Disney Dreamlight Valley Pocahontas-Patch: Alle Infos im Ticker

19:00 Uhr Hier findet ihr ab morgen unseren Liveticker, mit dem wir euch rund um den Release auf dem Laufenden halten. Falls es neue Infos und technische Probleme gibt, oder ihr wissen wollt, wann genau der Patch zum Download bereit steht, erfahrt ihr es hier. Bis dahin könnt ihr euch den ersten offiziellen Trailer zum kommenden Patch anschauen: 1:26 Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor Autoplay

Der Patch erscheint planmäßig am 08. April und wird auf allen unterstützten Plattformen gleichzeitig veröffentlicht. In der Regel erscheinen größere Updates immer gegen 15 Uhr des jeweiligen Tages.

Es kann allerdings Plattform-spezifisch zu Verzögerungen oder Ungenauigkeiten kommen. Laut Gameloft kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis wirklich alle Fans mit den neuen Inhalten loslegen können.

Neben den großen Highlights erwarten euch wieder jede Menge kleinere Bugfixes und Änderungen. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, findet ihr hier die offiziellen Patch Notes mit einer kompletten Liste aus allen Neuerungen.

Neben der neuen Heldin und Meeko wird es auch ein komplett neues Gebäude geben. In “Olafs großer Ausstellung” könnt ihr eure gesammelten Items und wertvollen Schätze präsentieren. Es entspricht also in etwa dem Museum, wie wir es aus anderen Lebenssimulationen kennen.

Außerdem wird das Crafting-Menü überarbeitet und lässt euch endlich nach bestimmten Gegenständen suchen oder mit verschiedenen Filtern sortieren – ganz ähnlich wie das Koch-Menü, das letztes Jahr die gleiche Restauration erhalten hat.

Darüber hinaus gibt’s natürlich auch wieder einen neuen Sternenpfad, neue Klamotten in Dagoberts Laden und zwei neue Events im April und im Mai 2026.

Als nächstes dürfte in einigen Monaten übrigens ein Hercules-Update anstehen, wie die offizielle Roadmap bereits verrät. Welche Charaktere genau hinzukommen, wissen wir allerdings noch nicht.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Pocahontas-Update von Disney Dreamlight Valley?