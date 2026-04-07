McDonalds bringt Pro Gamer-Menü mit skurrilem Gadget, das den Controller für euch bewegt – aber leider noch nicht bei uns

Das Gadget ist für den Controller bestimmt.

Der türkische Ableger der beliebten Fast-Food-Kette McDonald's hat ein neues "Pro Gamer Menü" vorgestellt. Das Highlight des Angebots ist ein einzigartiges Gadget, das verhindern soll, dass ihr ausgeloggt werdet, wenn ihr kurz AFK seid.

Futtern beim Zocken war noch nie so einfach

Ob das Gadget, das McDonald's "Archie" nennt, nun ein weit verbreitetes Problem löst oder doch nur ein Marketing-Gag ist, ändert nichts daran, dass es auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und manchen Spieler*innen kann es vielleicht wirklich helfen.

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Was ist Archie? Bei dem Gadget handelt es sich um ein Stück Plastik in der Form des gelben "M", also dem Logo der Fast-Food-Kette. Es ist so geformt, dass man es über die beiden Analogsticks eines Controllers spannen kann.

Durch den leichten Druck werden die Sticks durchgehend betätigt, was eben verhindert, dass man durch Untätigkeit vom Server fliegt oder die Konsole in den Ruhemodus schaltet. Perfekt also, wenn die Essenslieferung mitten in einer Session eintrifft.

Wie bekommt man das? Die schlechte Nachricht für alle Archie-Fans ist, dass das Gadget zumindest vorerst nur in der Türkei erhältlich sein wird. Dort wird es exklusiv als Teil des neuen "Pro Gamer Menüs" angeboten.

Das Menü kann bestellt werden und besteht aus einem Big Mac, einer mittelgroßen Portion Pommes, einem mittelgroßen Getränk und acht Zwiebelringen. Das Wegzuspachteln kann schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.

Das skurrile Gadget und das dazu passende Menü sind eine weitere McDonald's-Aktion mit Gamingbezug, von denen es zuletzt mehrere gab. Pünktlich zum Super Mario Galaxy Film gab es etwa passende Actionfiguren im Happy Meal und in München gab es 2025 sogar kurzzeitig eine Minecraft-Filiale.

Vielleicht sorgt das neuartige Gadget ja sogar dafür, dass sich manche ausreichend Zeit zum Essen nehmen. Immerhin besteht nicht mehr die Gefahr, aus dem Spiel gekickt zu werden. Es bleibt zudem genug Zeit zum Händewaschen. Niemand will einen fettigen Controller, der nach Zwiebelringen riecht.

Was haltet ihr von der Aktion? Würdet ihr euch das Menü holen, wenn es in Deutschland angeboten würde.