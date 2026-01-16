Attack on Titan: Cast nennt das Serienende scherzhaft den "finalen Betrug" - und hofft auf mehr

Die Attack on Titan-Sprecher*innen äußern sich zum Serienende - mit einem lachenden und weinenden Auge. (© Haijme Isayama / MAPPA)

Attack on Titan hat zwar schon vor zwei Jahren zu seinem Ende gefunden, doch bekommen Fans noch immer ein paar Neuauflagen des kontroversen Finales zu Gesicht. Nachdem im vergangenen Jahr der Film "The Last Attack" das Ende der Serie für das Kino aufbereitete, wird genau dieser Streifen aktuell erneut aufgeführt.

Das ist auch an den Synchronsprecher*innen des Animes nicht spurlos vorbeigegangen, die die wiederholten Aufführungen und Verabschiedungen von Attack on Titan bei einem Event scherzhaft als "finalen Betrug" bezeichnen. Zeitgleich betrachten sie das Serienende mit gemischten Gefühlen.

1:25 Deutsche Synchro für Attack on Titan: So gut klingt das erste Special zu The Final Chapters

Attack on Titan nimmt es mit dem "Finale" nicht ganz so genau

In einem Interview mit dem japanischen Portal Oricon äußerten sich die Co-Stars Yuki Kaji (Eren Yeager), Yui Ishikawa (Mikasa Ackerman) und Marina Inoue (Armin Arlert) über ihre Gefühle rund um die erneute Aufführung von "Attack on Titan: The Final Chapter - The Last Attack".

Ishikawa etwa freut sich darüber, dass der Film eine Wiederaufführung feiert:

Wir nennen es zum Spaß den "letzten, finalen Betrug", aber offen gesagt hoffe ich, dass das wahre Ende der Franchise niemals passiert. Deshalb bin ich so glücklich, dass man sich zur Wiederaufführung entschieden hat und Menschen den Film erneut erleben können.

Auch Kaji stimmt zu, dass Attack on Titan sehr locker mit dem Wort "final" umgeht. Immerhin wurde die letzte Staffel in zwei Teile und zwei TV-Specials aufgeteilt - jedes Mal mit einem eigenen Zusatz im Namen, dass es dieses Mal wirklich und endgültig das Finale sein soll.

Alle fühlen sich genauso. Danke für diese "es endet, aber eigentlich endet es nicht"-Situation. Ich liebe es.

Zumindest inhaltlich dürfte Attack on Titan aber endgültig abgeschlossen sein. Schöpfer Hajime Isayama äußerte sich im Zuge der Wiederaufführung des Films ebenfalls und gab an, kaum noch als Mangaka aktiv zu sein:

"Nicht von meiner Karriere zu trennen"

Rückblickend betrachten die Synchronsprecher*innen ihre jeweiligen Rollen in Attack on Titan mit viel Zuneigung. Ishikawa selbst hat etwa nicht nur Mikasa Ackerman ihre Stimme geliehen, sondern wurde unter anderem auch für ihre Rolle als Violet Evergarden in der gleichnamigen Serie sowie für Nyaan in Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX gefeiert.

Dennoch sieht Ishikawa ihre Karriere mit ihrer Rolle als Mikasa als "unzertrennlich verbunden". Der Charakter aus Attack on Titan fühle sich "wie eine enge Freundin an, der ich aus nächster Nähe beim Heranwachsen zugesehen habe, und auch wie eine liebgewonnene Tochter".

Welche Emotionen verbindet ihr mit dem Ende von Attack on Titan?