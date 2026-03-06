"Master Laptop" wird von 12.000 Fans für seine 25 Anschlüsse und 2(!) Laufwerke gefeiert - das genaue Gegenteil des heutigen Slim-Trends

So sieht der sogenannte "Master Laptop" aus (Bild: reddit.com/user/TheCABK/).

Die jungen Leute von heute wissen ja gar nicht mehr, wie ein echter Laptop aussieht. Der Trend geht hin zu immer dünneren, leichteren Geräten, aber denen fehlen dann die Anschlüsse. Was, mittlerweile geht alles über USB-C? Ach, das kann ich kaum glauben. Ich will jedenfalls so einen Laptop wie diesen hier von vor 20 Jahren.

"Master-Laptop" mit unzähligen Ports wird im Netz präsentiert und die Community flippt aus

Moderne Slim-Geräte von heute haben oft ja nicht mal mehr einen Audio-Ausgang, um einen Kabel-Kopfhörer anzuschließen. Das kann euch mit diesem Teil hier jedenfalls nicht passieren. Denn der hat für wirklich alles den passenden Anschluss. Egal, ob es sich dabei um steinalte Standards oder gleich zwei Laufwerke handelt.

Wozu man das alles braucht, fragt ihr jungen Hüpfer? Na, falls man mal einen uralten Beamer, Bildschirm oder noch ältere Tastaturen und Mäuse anschließen will, braucht man doch den entsprechenden Port – jedenfalls, wenn man nicht dumm dastehen will. Dazu kommen haufenweise verschiedene Kartenleser und eine ganze Armada an USB-Ports.

Insgesamt zählen wir hier stolze 25 Anschlüsse und ein Kensington Lock. Dazu gesellen sich dann allerdings auch noch zwei Laufwerke, was aus heutiger Perspektive wirklich wie ein absurder Anachronismus wirkt. Wer braucht denn überhaupt noch Laufwerke, geschweige denn zwei?

Aber lasst euch gesagt sein: Es war früherTM ein entscheidender Vorteil, gleichzeitig rippen und brennen oder eine DVD oder Audio-CD abspielen zu können. Multitasking! Bei vielen Tower-PCs und Heimrechnern waren ein normales Laufwerk und ein Brenner auf jeden Fall Standard, bei Laptops haben wir das zugegebenermaßen aber auch noch nie gesehen.

Dementsprechend fallen auch die Kommentare auf dieses Video aus. Die allermeisten älteren Semester finden großen Gefallen daran, an dieses Teil wirklich alles anschließen zu können, was das Herz begehrt. Es gibt natürlich aber auch jede Menge Scherze und Überlegungen à la "es muss sich als so ein Laptop wirklich gut anfühlen, wenn alle 25 Ports belegt sind".

Insgesamt konnte der Beitrag schon über 12.000 Upvotes auf Reddit einheimsen. Es scheint also auf jeden Fall den einen oder anderen Enthusiasten zu geben, der so ein Gerät wirklich gut findet und gern sein Eigen nennen würde. Auch wenn es natürlich stimmt, dass die meisten dieser Ports mittlerweile komplett obsolet sind.

Was ist das für ein Laptop? Es handelt sich bei diesem außergewöhnlichen Rechenknecht für mehr oder weniger unterwegs um einen Clevo 900T. Der wurde mit maximal 4 GB RAM ausgeliefert, von denen allerdings höchstens 3 nutzbar waren, hatte dafür aber eine echte Desktop-CPU verbaut. Ansonsten verfügt das Teil sogar über ein integriertes 56k-Modem und soll knapp 7 Kilo wiegen.

