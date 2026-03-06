Resident Evil Requiem: Klaut ihr diesem Boss seine Waffe, ist der Kampf danach in Sekunden vorbei

Leon S. Kennedy bekommt es am Ende von Resident Evil Requiem mit einem besonders großen Brocken zu tun.

Resident Evil hat seine Traditionen. Unpraktische Türen, ungesunder Kräuterkonsum und geheime Waffenlabore, bei denen ausgerechnet an den Sicherheitsvorkehrungen gespart wurde. Eine weitere Konstante sind Raketenwerfer. Mit ihnen erledigt ihr in der Serie oft den Endboss.

In Resident Evil Requiem wirkt es zunächst so, als würde euch diesmal niemand in letzter Sekunde mit schwerem Gerät aushelfen. Oder etwa doch?

Mit den eigenen Waffen geschlagen

Dass es doch einen Raketenwerfer im letzten Kampf gibt, zeigt der User GraysonVader im Subreddit r/residentevil in einem kurzen Clip.

Achtung: SPOILER!

Zu sehen ist der Bosskampf gegen Victor Gideon. Während des Gefechts zieht der Gegner einen Raketenwerfer, um Leon damit anzugreifen. Der Spieler reagiert schnell mit der Requiem, feuert mehrere Schüsse auf Gideon – und dieser lässt die Waffe einfach fallen.

Dann rennt der Spieler zu der Stelle, hebt den Werfer auf und feuert selbst eine Rakete ab. Gideon bricht sofort zusammen und der Kampf springt praktisch direkt in seine letzte Phase.

Den Angriff kennen die meisten nicht mal

In den Kommentaren zeigen sich viele Spieler überrascht, dass diese Möglichkeit überhaupt existiert.

Ein Nutzer schreibt:

"Ich habe ihn diesen verdammten Raketenwerfer noch nie ziehen sehen."

Andere gehen dagegen davon aus, dass genau das die eigentliche Mechanik des Bosskampfs ist.

"Ich dachte ehrlich gesagt, so soll man Gideon besiegen. Ich habe ihn beim ersten Durchlauf einfach mit meiner SMG beschossen, während er die Rakete vorbereitet hat. Dann ließ er sie fallen und der Kampf war nach einer Minute vorbei."

Ein weiterer Spieler hatte den Raketenwerfer zwar gesehen, kam aber nie auf die Idee, ihn selbst zu benutzen.

"Ich wäre nie darauf gekommen, das Ding aufzuheben. Gut zu wissen."

Die Community entdeckt immer mehr Tricks

Der Raketenwerfer ist übrigens nicht das einzige kuriose Detail in diesem Kampf. Wie Spieler bereits zuvor herausgefunden haben, kann Leon die Raketen sogar mit seiner Axt parieren.

Aktuell findet die Community immer mehr kleine Details in Resident Evil Requiem, wie ihr Kämpfe angehen könnt, Rätsel lösen oder Gegner gegeneinander ausspielen. Auch jede Menge Easter Eggs und Anspielungen für Fans verstecken sich im Spiel. Man merkt, dass Capcom hier viel Liebe reingesteckt hat, sodass man auch beim dritten Durchgang noch etwas zu entdecken hat.

Wusstet ihr bereits, dass ihr Gideons Raketenwerfer selbst benutzen könnt – oder habt ihr den Bosskampf ganz anders gelöst?