Viele PlayStation-Fans rätseln nach 26 Jahren noch immer, was dieser mysteriöse Knopf des PS2-Controllers wirklich macht

Na, wisst ihr, wofür der Analog-Button gut ist?

Der DualShock 2, also der Controller der PlayStation 2, hat sich wohl bei zahlreichen Spielefans tief ins Gedächtnis eingebrannt. Bis heute wissen aber viele nicht, wofür der "Analog"-Button eigentlich da war. Dabei ist der in vielen Fällen ziemlich nützlich.

Dafür war der Analog-Button gedacht

In den 1990er-Jahren hat Sony die hauseigenen PlayStation-Controller mehrfach überarbeitet und verfeinert. Der DualShock 2, der im Jahr 2000 zusammen mit der PS2 erschien, war dann so etwas wie der vorläufige Gipfel dieser Entwicklung.

Das Gamepad lag gut in der Hand, verfügte über verschiedene Vibrationsstufen und zwei Analogsticks, war allerdings im Gegensatz zu allen Nachfolgern noch immer kabelgebunden. Es war auch der letzte PlayStation-Controller, der über einen "Analog-Button" verfügte.

Dieser war mittig zwischen den Sticks angebracht und mit einer kleinen LED-Leuchte ausgestattet. Wofür dieser Knopf eigentlich gut war, wussten viele damals wie heute nicht. Auf Reddit wurde etwa erst vor kurzer Zeit mal wieder über den Knopf diskutiert:

Was macht der Knopf? Der Analog-Button wurde tatsächlich schon mit dem Vorgänger des ersten DualShock, dem Dual-Analog-Controller, eingeführt. Der hatte, anders als der allererste PlayStation-Controller, erstmals zwei Analog-Sticks.

Mit dem Button konnten diese Sticks deaktiviert werden, falls jemand lieber mit dem Steuerkreuz spielen wollte. Und genau diese Funktion wurde bis zum DualShock 2 beibehalten und auch das hatte einen guten Grund.

Die PS2 bot nämlich Abwärtskompatibilität mit PS1-Spielen. Einige davon waren noch vor der Einführung der Analogsticks entwickelt worden und unterstützten diese gar nicht. Mit dem Button konnte zudem, wie auch bei der PS1, zwischen den beiden Steueroptionen umgeschaltet werden.

In diesem Video wird das ebenfalls gut erklärt:

Der Knopf war also tatsächlich für die allermeisten Nutzer absolut nutzlos. Ein in der Community oft genanntes Spiel, bei dem der Analog-Knopf tatsächlich genutzt wurde, ist Ace Combat. Wer allerdings erst mit der PS2 einstieg oder ausschließlich PS2-Spiele spielte, konnte den Button im Grunde problemlos ignorieren. Wer allerdings PS1-Spiele zocken wollte, war sicher froh, dass es ihn gab.

Hättet ihr auswendig sagen können, wofür der Analog-Button gebraucht wurde?