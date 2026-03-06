Zelda-Fan kehrt nach langer Pause zu BotW zurück, vergisst die Steuerung und schießt mitten im Bosskampf versehentlich Foto, während er weggebretzelt wird

Ein Breath-of-the-Wild-Spieler wollte nur wieder in die Steuerung reinfinden – und landete stattdessen in einem ziemlich perfekten Meme-Moment.

Stephan Zielke
06.03.2026 | 19:45 Uhr

Die letzten Momente eines eingerosteten Breath of the Wild Spielers. Die letzten Momente eines eingerosteten Breath of the Wild Spielers.

Nach einer längeren Pause zu einem Spiel zurückzukehren, kann überraschend schwierig sein. Gerade große Open-World-Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben so viele Fähigkeiten und Tastenbelegungen, dass man sich erst einmal wieder einfinden muss.

Ein Spieler musste das jetzt auf besonders schmerzhafte Weise lernen.

Selfie statt heldenhafter Kampf

Der Reddit-User vienyenlee wollte nach längerer Pause wieder in Breath of the Wild einsteigen und die Steuerung neu lernen. In einem Clip im Subreddit r/Breath_of_the_Wild sieht man, wie er gegen einen Stone Talus kämpft – einen der riesigen Stein-Bosse des Spiels.

Schon die Bewegungen verraten, dass der Spieler noch etwas unsicher ist. Als der Kampf dann richtig losgeht, passiert allerdings das eigentliche Missgeschick.

Statt eine Fähigkeit zu aktivieren oder auszuweichen, öffnet der Spieler plötzlich den Foto-Modus. Und als wäre das noch nicht genug, wechselt er kurz darauf sogar in den Selfie-Modus. Während Link also in die Kamera schaut, holt der Stone Talus bereits zum Schlag aus. Die riesige Faust landet nur Sekunden später genau dort, wo Link gerade noch steht.

Der Spieler kommentiert trocken:

Ich glaube, es ist Zeit für eine weitere Pause.

Perfektes Timing für Memes

In den Kommentaren feiern viele Nutzer vor allem den perfekten Timing-Moment des Clips. Besonders lustig finden einige, dass der Spieler sogar noch kurz zögert, bevor er das Foto speichert.

Ich mochte dieses zögerliche Speichern. Man konnte förmlich hören, wie deine innere Stimme gesprochen hat.

Andere vergleichen die Szene mit einem bekannten Filmstilmittel.

Ja… das bin ich, Link. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ich in diese Situation geraten bin… also fangen wir am besten ganz von vorne an.

Schnitt zu 8-Bit-Link, der erklärt bekommt, dass es gefährlich ist, alleine loszuziehen.

Zurückkommen ist manchmal schwerer als anfangen

Der Clip erinnert viele Spieler auch an eine Erfahrung, die sie selbst schon gemacht haben: Nach einer langen Pause fällt es oft überraschend schwer, wieder in ein großes Spiel hineinzufinden.

Manchmal ist es deshalb sogar einfacher, ein Spiel komplett neu zu beginnen, statt zu versuchen, mitten in einer laufenden Partie wieder den Überblick zu bekommen.

Ist euch so etwas beim Zurückkehren zu einem Spiel auch schon passiert – oder könnt ihr euch immer sofort wieder an alles erinnern?

