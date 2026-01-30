5 Jahre später enthüllt Attack on Titan Mikasas Ehemann und den kennt ihr alle

Eine neue Post-Credits-Szene im Kinofilm "The Last Attack" klärt endlich, wen Mikasa nach Erens Tod geheiratet hat – fünf Jahre nach dem Endes des Mangas. (© Haijme Isayama / MAPPA)

Vor gut fünf Jahren endete der Attack on Titan-Manga mit einem kontroversen Finale, das durch das Ende der Anime-Umsetzung nur verstärkt wurde. Eine der meistdiskutierten Debatten war hierbei nicht nur die Frage nach Sinn und Unsinn von Eren Yeagers Plan, sondern findet sich im Epilog wieder: Wen hat Mikasa Ackerman eigentlich geheiratet?

Die Antwort liefert eine neue Post-Credits-Szene im Kinofilm "Attack on Titan: The Final Chapter – The Last Attack", der am 9. Januar 2026 in Japan seine Wiederaufführung feierte und seit dem 16. Januar 2026 wieder regulär in japanischen Kinos läuft. Der neue Ausschnitt bestätigt eine jahrelange Fantheorie: Jean Kirstein ist der Gefährte, der Mikasa nach Erens Tod begleitet.

0:30 Attack on Titan - Trailer zum großen Finale des beliebten Anime - Trailer zum großen Finale des beliebten Anime

Autoplay

Jahrelange Debatte unter Fans

Konkret zeigt der gut zweieinhalbstündige Zusammenschnitt der beiden finalen Spezialfolgen von Attack on Titan nach dem Abspann eine erweiterte Szene, in der Mikasa gemeinsam mit Jean Kirstein Erens Grab besucht – zunächst mit einem Kind, später als älteres Ehepaar mit ihren Kindern und Enkelkindern.

Zusätzliche Gewissheit bringt ein Audio-Guide für sehbehinderte Zuschauer*innen, der der japanischen Blu-ray-Veröffentlichung des Films beiliegt.

Die Beschreibung der Post-Credits-Szene nennt die beiden Figuren explizit: "Während Monate und Jahre vergehen, bringen Mikasa und Jean ihr Kind zum Grab. Später besuchen die beiden, nun alt, gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln den Ort".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Verfasser des Audio-Skripts Miho Furomi stellte laut dem Portal ScreenRant in einem nicht mehr abrufbaren Tweet klar, dass solche offiziellen Guides nicht auf persönlichen Interpretationen basieren, sondern nach mehrfacher Bestätigung und sorgfältiger Prüfung erstellt werden – Manga-Schöpfer Hajime Isayama war also offenbar in diese Entscheidung einbezogen.

Wie reagiert die Community?

Die Reaktionen auf die Bestätigung fallen gespalten aus. Während einige Fans erleichtert sind, endlich Klarheit zu haben, zeigen sich andere enttäuscht. Besonders Anhänger*innen der romantischen Beziehung zwischen Eren und Mikasa (im Fandom als "Eremika" bekannt) äußerten Unmut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf der anderen Seite argumentieren viele, dass die Verbindung zwischen Mikasa und Jean emotional schlüssig sei: Jean zeigte während der gesamten Serie aufrichtige Zuneigung zu Mikasa und rettete mehrfach ihr Leben. Nach Erens Tod ein neues Leben zu beginnen, sei ein Zeichen von Stärke und Heilung, nicht von Verrat an Erens Andenken.

Was haltet ihr von der finalen Entscheidung rund um Mikasas Epilog?