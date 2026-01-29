PC-Bastler rettet den ersten PC-Build seines kleinen Bruders mit seinem alten Laptop und er kann jetzt glücklich Fortnite darauf zocken

Dank seinem Bruder kann er jetzt endlich richtig Fortnite zocken.

Einen kaputten Laptop würden die allermeisten wohl einfach zum Wertstoffhof bringen oder einfach im Keller versauern lassen. Ein PC-Bastler hat sein Notebook hingegen in bester ARC-Raiders-Manier gelootet und so seinem Bruder zu einem neuen System verholfen.

Budget-PC mit Laptop-CPU

Die Geschichte stammt vom Reddit-User "meek_posterity", der sie vor Kurzem im beliebten r/pcmasterrace-Subreddit gepostet hat. Er erzählt dabei, dass sein 2019 gekaufter Gaming-Laptop kürzlich den Geist aufgegeben hat.

56:31 Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6

Autoplay

Offenbar hat es das Mainboard so erwischt, dass das ganze Gerät nicht mehr zu gebrauchen oder zu retten ist. Der User wollte den Laptop schon wegschmeißen, als ihm einfiel, dass ja der verbaute Intel Core i7 9750H eigentlich noch bestens funktionieren müsste.

Online hat er dann herausgefunden, dass man mobile Prozessoren tatsächlich entlöten kann, wenn man nur vorsichtig genug ist. Also verbrachte er, wie er selbst sagt, "drei Stunden mit einer Heißluftpistole und 'sketchy' YouTube-Videos".

Am Ende ist es ihm tatsächlich gelungen, die CPU in einem Stück zu lösen. Mit einem passenden Adapter sowie günstiger und gebrauchter Hardware konnte er dann für insgesamt knapp 320 Euro einen PC für seinen 14-jährigen Bruder zusammenstellen.

Das Endergebnis reißt sicher keine Bäume aus, reicht aber vollkommen aus, um Fortnite und Valorant zu spielen. Zuvor hatte der Bruder offenbar ein MacBook aus dem Jahr 2015 genutzt. Den ganzen Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für die Aktion. Ein User fühlt sich etwa an Geschichten von Leuten, die alte, heruntergekommen Autos restaurieren, erinnert. Gerade das Entlöten wird mehrfach als ziemlich herausfordernd beschrieben.

Es finden sich auch einige User, die ziemlich interessiert an dem ganzen Prozess sind. Einer meint etwa, dass er selbst noch einen kaputten Laptop mit einem i7 8750H hat, den er möglicherweise ebenfalls auf diese Weise retten könnte.

Was haltet ihr von der Geschichte? Würdet ihr euch sowas zutrauen?