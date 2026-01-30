Anime-Fans können bis heute nicht glauben, dass diese 13 Jahre alte Synchro echt ist und wirklich so klang

Jeder sollte diese berüchtigte Szene aus The Devil is a Part-Timer auf Deutsch kennen. (© Satoshi Wagahara, Dengeki / White Fox)

Anime-Synchronisationen sorgen immer wieder für hitzige Diskussionen. Manchmal entstehen dabei sogar echte Legenden – wie die englische Vertonung von Ghost Stories, bei der die Sprecher*innen praktisch kein festes Skript hatten und ihre Dialoge größtenteils improvisierten.

Doch auch in der deutschen Anime-Community gibt es eine Serie, deren Synchro bis heute für ungläubiges Staunen und Kopfschütteln sorgt: The Devil is a Part-Timer – und dabei liegt es nur an einer einzigen Szene.

Die berüchtigte Szene aus der deutschen Synchro von The Devil is a Part-Timer stammt aus Episode 7 „Der Dämonenfürst bekommt Nachbarschaftshilfe“, die 2013 veröffentlicht wurde. Darin kauft Heldin Emilia in einem kleinen Supermarkt Fertiggerichte fürs Abendessen ein, als sie plötzlich von einer mysteriösen Gestalt angegriffen wird.

Doch nicht der überraschende Kampf ist es, der Fans bis heute im Gedächtnis geblieben ist, sondern ausgerechnet der irrelevante Verkäufert – genauer gesagt sein Tonfall und die Art, wie er spricht.

Denn der Verkäufer redet plötzlich im typisch klischeehaften Jugend-Straßenjargon der damaligen Zeit und nutzt Wörter wie “Alter”, "Yo" und “Ey”, die anfangs wie ein unseriöser Fan-Dub klingen – dabei handelt sich hier wirklich um die offizielle Vertonung der Serie.

Ein Moment, der viele Fans völlig aus dem Konzept brachte und bis heute noch für amüsiertes Kopfschütteln und ungläubiges Staunen sorgt.

Hier einige Sätze des Verkäufers aus der Episode, die Fans bis heute noch verdutzt dreinschauen lassen:

“Danke für den Einkauf. Ich freue mich echt jeden Abend unnormal drauf.” – nach dem Einkauf von Emilia

“Kollege, was geht? Krass.” / “Ey, haben Sie sich wehgetan? Alles klar, oder was?” – als mysteriöse Angreifer gegen die Glastür des Supermarktes gerannt sind

“Na, verpiss dich, du Spasti alter!” – während er Orangen nach dem Angreifer wirft

“Eyo, ja, ist schon gut. Ich mach’ so was ständig, ja. Weißt du, was ich mein?” – im Gespräch mit Emilia nach der Auseinandersetzung

Den kompletten Ausschnitt der legendären Szene könnt ihr hier im YouTube-Video sehen, das von User TKAlliance vor zehn Jahren hochgeladen wurde:

Hier könnt ihr The Devil is a Part-Timer auf Deutsch anschauen

Wenn ihr euch selbst ein Bild von der deutschen Synchro machen wollt, werdet ihr bei Prime Video fündig. Über den Aniverse-Channel stehen dort beide Staffeln von The Devil is a Part-Timer mit insgesamt 37 Episoden komplett auf Deutsch zur Verfügung.

So könnt ihr euch ganz entspannt einen eigenen Eindruck von der bizarren deutschen Fassung der Anime-Serie verschaffen.

Erinnert ihr euch noch an andere Serien mit einer ungewöhnlichen deutschen Synchro?