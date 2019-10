Wie sieht das Design der PS5 aus? Sony deutet Enthüllungs-Zeitraum an

Nach der großen PS5-Infoflut haben wir heute eine eher schlechte Nachricht für alle, die es kaum noch abwarten können, endlich das finale Design Sonys kommender Konsolengeneration zu sehen. Laut IT-Spezialist Sam Parker findet die Enthüllung nicht mehr in diesem Jahr statt.

In den vergangenen Tagen kamen immer wieder Gerüchte um das Devkit der PS5 auf. Demnach wurden die veröffentlichten Bilder - ein Patent und ein 3D-Modell - von Entwicklern bestätigt. Auf eine offizielle Bestätigung seitens Sony werden wir jedoch noch länger warten müssen.

So schrieb Sony-Mitarbeiter Parker auf Twitter:

Cats out of the bag, our next gen console will be unveiled and released next year! So humbled to be a part of WWS and working with amazing individuals.



Incognito mode till then though ????? https://t.co/1y9DladDpE