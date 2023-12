Avatar: Frontiers of Pandora - So erhaltet ihr euren Ikran und andere Reittiere

Eines der Highlights ist die große Bewegungsfreiheit mit den Ikran.

Am Anfang von Avatar: Frontiers of Pandora seid ihr noch eine ganze Weile zu Fuß in den Wäldern Pandoras unterwegs. Doch mit der Zeit lernt ihr die unterschiedlichsten Techniken der Na’vi-Kultur kennen, darunter auch die Bindung zu einem Ikran, den aus den Filmen bekannten Flugreittieren.

Wann erhaltet ihr den Ikran?

Um die Bindung einzugehen, müsst ihr eigentlich nur der Hauptgeschichte folgen. Erreicht dafür die elfte Hauptmission “Zu neuen Höhen”. Sie führt zum Abschluss der Questreihe um den Aranahe-Clan, was in zwei bis drei Stunden zu schaffen ist, wenn ihr größtenteils auf Nebenaufgaben verzichtet.

Im Flug erreicht ihr vollkommen neue Orte, darunter auch die vielen fliegenden Inseln des Spiels.

Es ist auch durchaus ratsam, erstmal alles zu ignorieren, bis euch der Ikran zur Verfügung steht, denn mit ihm sind gerade viele der frühen Missionen um einiges einfacher.

So schaltet ihr den Ikran frei und passt ihn an

Nachdem ihr die Quest “Durch die Augen Eywas” erledigt habt, sollt ihr euch mit Eetu am Ikran-Horst im Süd-Westen des Kinglor-Waldes treffen. Am einfachsten erreicht ihr den Horst, wenn ihr bei der vorherigen Mission den 'Gasextraktor Alpha' außer Gefecht gesetzt habt. Der Schnellreise-Punkt hier ist der nächste zum Horst.

Farbe und Namen eures Ikran könnt ihr frei bestimmen.

Wartet dann am Lagerfeuer, damit ihr den Aufstieg beginnen könnt. Die Mission ist sehr linear, aber ihr solltet trotzdem die Augen offen halten, denn während eures Weges auf den Berg könnt ihr zwei 'Glockenzweige' für zusätzliche Gesundheit und einen 'Tarsyusetzling' für einen Skillpunkt finden. Die lassen sich zwar auch nach der Mission noch einsammeln, aber dann müsst ihr den gesamten Pfad nach oben nochmal ablaufen.

Auf dem Weg zum Horst warten viele Sammelobjekte, so wie die hier zu sehenden Glockenzweige.

Oben angekommen könnt ihr euren Ikran selbst gestalten, indem ihr einen Namen und eine Farbe auswählt. Bedenkt dabei, dass ihr die Farbe im Verlauf des Spiels ändern könnt, der Name aber bis zum Ende bleibt. Wählt also sorgfältig.

So solltet ihr euren Ikran skillen

Insgesamt ändert der Ikran einiges an eurem Spielstil. Nicht nur ist es nun um einiges einfacher, die Karte zu erkunden und Sammelobjekte zu beschaffen, sondern ihr erhaltet auch einen eigenen Skillbaum für den Ikran. Der macht das Wesen nicht nur beweglicher, sondern auch besser im Kampf, sodass ihr euch nun gegen die Luftwaffe der Menschen zur Wehr setzen könnt.

Stürzt euch direkt auf den neuen Skillbaum. Fähigkeiten wie Flugangriff erleichtern euch den Kampf gegen die zahlreichen Fluggeräte der Menschen.

Skillt hier so früh wie möglich 'Flugangriff', damit ihr schnell Fluggeräte ausschalten könnt und danach 'Luftfischen', um den Ikran bei Kräften zu halten, ohne eure eigenen Nahrungsmittel nutzen zu müssen.

Es gibt noch weitere Reittiere

Im Laufe der Geschichte erhaltet ihr noch ein weiteres Reittier. In der Höhenprärie erlernt ihr das Zähmen von Schreckenspferden, mit denen ihr den Boden unsicher macht. Hier bindet ihr euch aber nur temporär und könnt das Pferd nicht zu euch rufen.