Avatar: Frontiers of Pandora – Ubisoft zeigt erstmals Gameplay und enthüllt Release-Datum

Avatar: Frontiers of Pandora hat endlich ein Release-Darum.

Avatar feierte im letzten Jahr riesige Erfolge im Kino, das große angekündigten Spiel Avatar: Frontiers of Pandora war dagegen nach seiner Verschiebung im letzten Jahr lange Zeit in der Versenkung verschwunden. Bis jetzt, denn auf dem Ubisoft Forward-Event zeigte Ubisoft zahlreiche Eindrücke und In-Engine-Szenen aus dem kommenden Abenteuer.

Harte Far Cry-Vibes im neuen Material

Im Open World-Spiel übernehmt ihr die Rolle einer Na'vi, die auf dem Planeten Pandora durch die einfallenden RDA-Truppen bedroht und eingekesselt wird, die die Ressourcen eurer Heimatwelt ausbeuten wollen. Ihr müsst euch in der Ego-Perspektive mit den Fieslingen herumschlagen und setzt dabei auf zahlreiche Waffen, darunter eine Shotgun, Raketenwerfer und einen Bogen.

Außerdem kommen Guerilla-Taktiken und diverse Gadgets zum Einsatz, denn oft seid ihr in der Unterzahl gegen die RDA-Truppen. Die gezeigten Kampfstenen erinnerten von ihrer gesamten Anmutung stark an die Far Cry-Titel.

Hier könnt ihr euch die Präsentation aus der Ubisoft Forward anschauen:

6:08 Avatar: Frontiers of Pandora in der großen Gameplay-Übersicht

Erster Blick auf die bunte abwechslungsreiche Spielwelt

Die Open World Pandora und deren Erkundung ist ein weiteres wichtiges Element des Spiels. Dafür kommen unter anderem die Ikran-Flügelwesen zum Einsatz, die ihr abrichten und ihnen sogar einen Namen geben dürft. Auch andere Tiere können bei der Erkundung von Pandora genutzt werden.

Während dieser Sequenzen schaltet das Spielgeschehen dann in eine Third-Person-Ansicht. Generell bestechen die ersten gezeigten Spielszenen schon mit einer eine faszinierende und abwechslungsreiche Flora und Fauna, die erkundet werden will.

Auf Wunsch auch gemeinsam: Die gesamte Story-Kampagne des Spiels ist sowohl alleine, als auch im Koop spielbar.

Außerdem gab Ubisoft auch den Release-Termin des Spiels bekannt. Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC. Für die Entwicklung zeichnet Massive Entertainment verantwortlich, die bislang unter anderem die Division-Spiele aus der Taufe hoben.