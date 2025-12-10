Avatar-Poster zur zweiten Netflix-Staffel zeigt erstmals Toph an der Seite von Aang

Mit Staffel 2 ist auch Toph endlich am Start (Bild: Netflix / Nickelodeon).

Ein offizielles Poster zur zweiten Staffel der Live-Action-Serie Avatar - Der Herr der Elemente sorgt in der Community für Aufregung. Denn darauf sehen wir erstmals Toph, wie sie an der Seite von Aang, Katara und Sokka gegen die Feuernation kämpft.

Aber auch Aang selbst bzw. Schauspieler Gordon Cormier steht im Mittelpunkt – dazu aber mehr auf Seite 2.

Erstmals sehen wir Miya Cech als Toph

Die Live-Action-Verfilmung der beliebten Nickelodeon-Serie geht nächstes Jahr in die zweite Runde. Staffel 2 wird ganz offensichtlich das zweite Buch "Erde" adaptieren. Das bedeutet auch, dass endlich Toph Beifong zur Truppe stößt.

Die Bändigerin vom Erdkönigreich soll Aang dabei helfen, das Element Erde zu beherrschen. Ihre Blindheit steht ihr aber nicht im Weg, im Gegenteil: Toph ist eine sehr starke Kämpferin mit einzigartigen Fähigkeiten.

In der Live-Action-Serie soll das durch die Schauspielerin Miya Cech verkörpert werden. Es ist schon länger bekannt, dass sie in die Rolle der Erdbändigerin schlüpft, nur sehen wir sie auf dem neuen Poster erstmals in ihrer Rolle:

Toph ist eine der absoluten Lieblinge der Zeichentrickserie. Wie sehr die Rolle in der Netflix-Serie überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Die Community reagiert bislang recht positiv auf Toph, welche allerdings gar nicht das Gesprächsthema Nummer 1 ist. Denn Aang stielt ihr gerade etwas die Show. Mehr dazu auf Seite 2.

Aber noch einmal kurz zurück zu Toph: Wie findet ihr ihre Darstellung auf dem Poster? Sagt euch der Look soweit zu?