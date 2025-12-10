Battlefield 6-Spieler schießt gegnerischen Heli ab und der reißt beim Absturz dummerweise einen verbündeten Heli mit ins Verderben

Helis sind in Battlefield 6 vergleichsweise anspruchsvoll zu fliegen.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind wir schon über einige spektakuläre "Battlefield-Momente" in Battlefield 6 gestolpert. Diese unvorhergesehenen Situationen in Multiplayer-Matches werden einfach nicht alt, zumal die Community etliche davon produziert.

Der aktuellste, den wir im Battlefield-Subreddit entdeckt haben, stammt von User AnOriginalMango. Dieser teilte auf der Plattform einen Clip, der einen Helikopterabschuss auf der Empire State Map zeigt. Die spielende Person hat freies Schussfeld, packt den Raketenwerfer aus und schießt auf einen feindlichen Hubschrauber.

1:54 Battlefield 6: Explosiver Trailer stimmt auf Season 1 ein, die Ende Oktober startet

Doppelter Heli-Abschuss, der so nicht geplant war

Der Schuss sitzt und der feindliche Heli beginnt zu trudeln. Das sieht in Battlefield an und für sich schon spektakulär aus, was dann folgt, haben wir in dieser Form bislang aber auch noch nicht gesehen. Denn während des Absturzes des feindlichen Helis nähert sich ein weiterer – verbündeter – Helikopter. Der unterschätzt das trudelnde Wrack offenbar und hält nicht etwa Abstand, sondern fliegt direkt in die "Absturzbahn".

Und das hat tragische Folgen: Der Heli wird vom Wrack erwischt und mit ins Verderben gerissen. Er stürzt ebenfalls ab und explodiert wenige Meter neben der Person, die den Heli-Abschuss initiiert hat.

Hier könnt ihr euch den spektakukären Clip anschauen:

Heli-Absturz auch aus Sicht des leidtragenden Piloten

Kurios: Einen knappen Tag vorher hatte bereits der Pilot des verbündeten Helis das Absturzvideo aus seiner Perspektive gepostet. Ein anderer findiger User synchronisierte beide Clips – und stellte das Video ebenfalls auf die Plattform.

Unter den Videos haben sich bereits einige begeisterte Kommentare angesammelt, die vor allem wertschätzen, dass es mehrere Perspektiven des Battlefield-Moments gibt. User B1zZare-o_O fasst die Situation zudem ziemlich perfekt zusammen:

"Das ist die Definition von 'Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen'"

Battlefield 6-Fans können solche Momente mittlerweile auch auf einer neuen Mapvariante heraufbeschwören. Am 9. Dezember ist nämlich die Winter Offensive gestartet, die dritte Phase von Content-Season 1. Die hat zahlreiche Änderungen und Anpassungen ins Spiel gebracht und überzieht die Empire State Map – also die aus dem Heli-Video – mit Eis und Schnee.

Welche kuriosen oder spektakulären Szenen habt ihr schon in Battlefield 6 erlebt?