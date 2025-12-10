Filus Deletus: Hogwarts Legacy-Streamerin löscht versehentlich Charakter, weil das Spiel sie trollt

Achtung, in Hogwarts Legacy ist es sehr leicht, den eigenen Charakter zu löschen.

Versehentlich einen Charakter beziehungsweise einen Spielstand zu verlieren, in den wir mehrere Stunden Zeit investiert haben, ist in jedem Videospiel frustrierend. Wie niederschmetternd sich das in Hogwarts Legacy anfühlt, hat Streamerin DivineCarly (3.4k Follower auf Twitch) zum Launch-Zeitraum des Open World-Abenteuers erfahren. Und all das nur, weil sie im Menü unachtsam den falschen Knopf gedrückt hat.

Letztes Update am 10. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch einmal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Buttons verwechselt - Passt im Hauptmenü auf, welchen Knopf ihr drückt

Was ist passiert? Streamerin DivineCarly hat mitten im Livestream versehentlich ihren Hogwarts Legacy-Charakter unwiederruflich gelöscht und damit sieben Stunden Spielzeit verloren, weil sie im Hauptmenü die Y-Taste (auf PlayStation Dreieck) betätigt hat.

1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

Autoplay

Mit einem lauten "What?!" und einem nachfolgenden Schrei, realisiert die Gamerin im unteren Video, was gerade passiert ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie DivineCarly später erklärt, habe sie im Menü mit Druck auf die Y-(bzw. Dreieck-Taste) eigentlich nur die Settings aufrufen wollen. Das große Problem dabei: Mit Y/Dreieck lässt sich in Hogwarts Legacy ebenfalls der eigene Spielcharakter löschen.

Vom Menü "getrollt": Die Streamerin hatte im Hauptmenü also lediglich das falsche Fenster ausgewählt: Das Fenster für den eigenen Charakter/Spielstand befindet sich links oben, die Einstellungen rechts unten. "Ich habe Y gedrückt, warum lösche ich das Spiel? Ich habe nach unten zu den Einstellungen geschaut, deshalb habe ich Y betätigt", meint DivineCarly im Nachhinein.

Streamerin DivineCarly ist übrigens nicht die erste Person, die im Open World-Abenteuer versehentlich ihren Spielstand verloren hat. In den Kommentaren unter diesem YouTube-Video schreibt eine Person, dass sie versehentlich ihren Level 30-Recken und damit 28h in den Sand gesetzt habe.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Mehr dazu und zu unserem Umgang damit lest ihr hier: Mehr zum Thema Wie und warum wir über kontroverse Themen wie Hogwarts Legacy schreiben von Rae Grimm

Hogwarts Legacy ist ursprünglich im Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Ein wenig später folgten Versionen für die PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Seit Juni 2025 ist das Open World-Abenteuer schließlich auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar – neben Mario Kart World, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition und mehr gehörte Hogwarts Legacy zum Launch-Lineup von Nintendos aktuellem Konsolenflaggschiff.