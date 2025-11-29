Avatar Staffel 2: Release, Cast, Story und mehr zur Live-Action-Serie auf Netflix

Aang hat auf Netflix erfolgreich den Sprung in die Live-Action-Welt geschafft.

Die überaus beliebte Nickelodeon-Zeichentrickserie Avatar - Der Herr der Elemente (The Last Airbender) hat auch als Live-Action-Adaption auf Netflix viele Fans gefunden. Auf den großen Erfolg der ersten Staffel folgte schließlich die Bestätigung von Staffel 2 und 3. Zur zweiten Staffel wissen wir jetzt auch schon so einiges, daher fassen wir das Wichtigste für euch zusammen.

Dieser Artikel fasst die wichtigsten offiziellen Informationen zusammen. Sobald es entsprechende Neuigkeiten gibt, aktualisieren wir ihn.

Hier könnt ihr direkt zum jeweiligen Thema springen:

Release: Wann startet die zweite Staffel?

Es gibt noch keinen offiziellen Termin. Die Ausstrahlung wird für das Frühjahr 2026 erwartet.

Wo kann ich Staffel 2 schauen? Bei der Live-Action-Adaption handelt es sich um eine Netflix-Produktion. Die Staffel wird also exklusiv bei dem Streaming-Dienst mit dem roten N ausgestrahlt.

Folgen: Das ist über die Episoden bekannt

Wie viele Folgen wird es in Staffel 2 geben? Staffel 1 umfasst 8 Folgen, weshalb wir davon ausgehen dürfen, dass sich diese Anzahl nicht groß verändern wird. Offiziell gibt es dazu aber noch keine Angaben.

Wie lange geht eine Folge? Die Folgen in Staffel 1 sind zwischen 45 und 62 Minuten lang. Sicherlich wird sich der Schnitt auch in Staffel 2 nicht groß ändern.

Wie sieht der Release-Rhythmus aus? Netflix haut in der Regel alle Folgen einer Serie sofort raus. Bei Avatar Staffel 1 waren ebenfalls sofort alle Episoden verfügbar. Staffel 2 dürfte es dem gleich tun.

Sprachen: Die Original-Sprachausgabe ist auf Englisch. Da Staffel 1 auf Deutsch synchronisiert wurde, wird das bei Staffel 2 mit Sicherheit auch der Fall sein.

