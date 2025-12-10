Nintendo Switch Online: Nächste Woche könnt ihr euch zwei weitere N64-Spiele schnappen

Mitte Dezember wird die N64-Bibliothek von Nintendo Switch Online um zwei Titel erweitert. Und die sind vor allem für Fans von Platformern interessant.

Tobias Veltin
10.12.2025 | 17:47 Uhr

Wer Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket abonniert, bekommt unter anderem Zugriff auf eine Reihe von N64-Spielen. Die Auswahl wird in unregelmäßigen Abständen erweitert und auch im Dezember 2025 ist es soweit. Nintendo hat nämlich zwei weitere N64-Titel für den Service angekündigt.

Diese beiden N64-Spiele kommen bald in den Service

  • Rayman 2: The Great Escape
  • Tonic Trouble

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Laut Nintendo werdet ihr die Titel mit entsprechendem Abo (Basis + Erweiterungspaket) ab dem 17. Dezember spielen können.

Falls euch die beiden Spiele nichts sagen: Bei beiden Titeln handelt es sich um Jump&Runs. Rayman 2 erschien ursprünglich Ende 1999 und lässt euch als Arm- und beinloser Held Rayman durch klassische 3D-Level mit jeder Menge Feinde hüpfen. Der Titel war damals ein echter Mario-Konkurrent und wurde vor allem für seine Optik gelobt, die aus heutiger Sicht natürlich etwas angestaubt wird.

Auch Tonic Trouble erschien im Jahr 1999 und versetzt euch in die Rolle des Aliens Ed, dem ein Kanister mit einer mysteriösen Flüssigkeit auf den Planeten Erde fällt. Die Flüssigkeit sorgt für allerlei fiese Mutationen und Verwandlungen, Ed muss sein Missgeschick jetzt wieder ausbügeln. Im Vergleich zu Rayman 2 bekam der Titel damals eher verhaltene Kritiken.

Hier ist der Trailer zu den beiden Spielen:

Video starten 1:36 Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele

Mehr zu Switch Online und Erweiterungspass

Switch Online ist ein kostenpflichtiger Abo-Service für Nintendo Switch 1 und Nintendo Switch 2. Damit bekommt ihr unter anderem Zugang zum Online-Multiplayer von Switch-Titeln oder könnt Speicherstände in der Cloud lagern. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf diverse Retro-Spiele.

Der Erweiterungspass muss zusätzlich erworben werden und bietet eine wesentlich größere Bibliothek älterer Titel, darunter auch Spiele vom Nintendo 64, Sega Mega Drive oder Game Boy Advance.

von Hannes Rossow
von Hannes Rossow
Nintendo Switch Online - Alle Infos: Preise, Expansion-Pass, Retro-Games + mehr

Die die aktuellen Preise für Nintendo Switch Online im Überblick:

  • 1 Monat: 3,99 Euro
  • 3 Monate: 7,99 Euro
  • 12 Monate: 19,99 Euro
  • 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Der Erweiterungspass ist nur zusammen mit Switch Online erhältlich und kostet wie folgt:

  • für 12 Monate: 39,99 Euro
  • für 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Solltet ihr nicht sicher sein, ob Switch Online etwas für euch ist, könnt ihr den Service 7 Tage lang kostenlos ausprobieren.

