Avatar: Ein PS4/PS5-Spiel zu The Last Airbender wurde auf Amazon geleakt

Die beliebte Nickelodeon-Serie "Avatar: The Last Airbender", beziehungsweise auf Deutsch "Herr der Elemente" soll, wie wir bereits berichtet haben, ein Mobile-Spiel bekommen, das bei einem neuen Ubisoft-Studio in Entwicklung ist. Aber nun hat Amazon Japan geleakt, dass wir uns wohl auch noch auf eine Spieleumsetzung aus dem Franchise für PS4 und PS5 freuen können - zumindest falls das Angebot korrekt sein sollte.

Avatar-Spiel auf Amazon geleakt

Darum geht es: Bisher ist das neue Avatar-Spiel für PlayStation-Konsolen nicht angekündigt, aber auf amazon.co.jp lässt sich das Angebot aktuell aufrufen und es gibt einen Vorbesteller-Button. Leider verrät die Seite uns noch nicht allzu viel darüber, was uns da erwartet. Dafür beantwortet die Listung aber schon mal die Frage nach dem Wann.

Das ist im Angebot zu lesen: Am 8. November soll es so weit sein, also angeblich einen Tag, bevor Kratos in God of War Ragnarök loszieht, um sich nordische Götter vorzuknöpfen. Dazu erfahren wir noch den Titel "Quest for Balance" und den Publisher. Bei Letzterem handelt es sich um GameMill Entertainment, bekannt unter anderem für Nickelodeon All-Star Brawl.

Mehr aus dem ATLA-Universum:

Bereits im Februar hat die Seite avatarnews.co von neuen Avatar-Spielen gesprochen, die, wie die Seite schreibt, "insgeheime schon eine ziemlich lange Zeit in Entwicklung waren und die viel früher kommen, als ihr glaubt". Darunter soll ein RPG für Konsolen sein. Diese Info passt also grundsätzlich zum Amazon-Angebot.

Trotzdem solltet ihr diese Infos - wie immer bei Leaks - mit Vorsicht genießen. Solange es keine offizielle Ankündigung zum Spiel gibt, könnte es sich beispielsweise einfach um einen Fehler handeln.

Hofft ihr, dass der Leak sich als korrekt erweist und was würdet ihr euch für den Titel wünschen?